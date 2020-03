EEUU necesita más a China en condiciones de pandemia

«La situación con el coronavirus demostró que el resto del mundo depende de China más que el país asiático de otros Estados. Me refiero a EEUU, Japón y los países cuyas economías se ven amenazadas por la ralentización económica de su socio asiático. En estas condiciones los políticos estadounidenses mirarán a nivel estatal qué cambios podrían introducir en la primera fase de su acuerdo comercial», concluyó.La primera fase del acuerdo comercial entre China y EEUU fue firmada en enero del 2020. Este documento prevé que el país asiático adquiera de su socio norteamericano más bienes tecnológicos en comparación con los que le compró en 2017. Su lote incluirá aviones por un valor de, bienes agrícolas por 32.000 millones, 52.400 millones en hidrocarburos y 37.900 millones en servicios.

De esta manera las exportaciones estadounidenses con destino a China deberán incrementarse en 200.000 millones de dólares, mientras que los aranceles impuestos a las importaciones chinas permanecerán en vigor hasta que las partes firmen la segunda fase del acuerdo comercial. Si bien Pekín todavía no ha rechazado cumplir una parte de sus compromisos, ahora no se puede excluir la posibilidad de que no lo alcance a hacer en el plazo determinado por el acuerdo debido a la pandemia. (Sputnik)