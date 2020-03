Presidente Bukele anuncia primer caso de covid-19 en El Salvador

San Salvador, 19 mar (Sputnik). – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este miércoles el primer caso del nuevo coronavirus covid-19 en un paciente sin registro de ingreso al país, por lo cual fue decretado un cordón sanitario en el departamento de Metapán (norte).

«Hoy hicimos análisis a dos casos sospechosos, uno dio negativo, el otro fue positivo. Por tanto, ya tenemos el primer caso del coronavirus covid-19 en El Salvador», anunció Bukele en mensaje a la nación transmitido en cadena nacional.

El mandatario adelantó que el paciente presuntamente vino de Italia, pero se sospecha que ingresó al país por un punto ciego, pues no está registrada su entrada, por ende no pasó por la cuarentena estipulada y no hay un control preciso de los contactos que tuvo.

«La irresponsabilidad de uno va a costar presumiblemente miles de vidas a los salvadoreños», lamentó el mandatario, en alusión al presunto ingreso irregular del paciente al país.

Bukele hizo un llamado a la calma de la población y recordó la responsabilidad individual de cada ciudadano para contener el coronavirus.

“Hoy, más que nunca, debemos de estar unidos”, exhortó el presidente, quien valoró las acciones preventivas implementadas por su administración desde finales de enero para dilatar el ingreso del virus al país, y otras para encarar un ingreso que se esperaba más temprano que tarde.

Al respecto, adelantó que el país comenzará de seguro a recibir donaciones humanitarias y alertó sobre cualquier intento de desfalco de tales recursos. (Sputnik)