Trump anuncia invocará Ley de Producción de Defensa ante brote de coronavirus

Washington, 18 mar (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles que invocará la Ley de Producción de Defensa para favorecer la estrategia contra el coronavirus.

«Vamos a invocar la Ley de Producción de Defensa en caso de que lo necesitemos», afirmó Trump, y añadió: «La tendremos completada, firmada, dentro de poco; justo después de que termine esta conferencia la voy a firmar».

La Ley de Producción de Defensa autoriza al presidente a disponer y movilizar suministros en emergencias.

Trump: Desempleo en 20% sería el peor escenario

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles en rueda de prensa que una tasa de desempleo en 20 por ciento, por la pandemia de covid-19, sería el peor escenario posible y que su país está muy lejos de esa realidad.

Interrogado sobre la posibilidad de llegar a 20 por ciento de la fuerza laboral desempleada, el mandatario contestó «No, no estoy de acuerdo con eso; ese sería absolutamente el peor escenario, pero no; no lo estamos considerando, no estamos ni siquiera cerca de eso».

Esa posibilidad fue expuesta por funcionarios de la Casa Blanca a senadores del gobernante Partido Republicano el martes, según reportes de medios locales.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en esa reunión que el Gobierno está interesado en lanzar un paquete de impulso a la economía con ayuda del Congreso, indicó el medio NBC News.

Ese plan incluye fondos por 250.000 millones de dólares en bonos en efectivo para los ciudadanos, que podrían empezar a distribuirse a inicios de abril.

🇺🇸 Donald Trump invoca la «Ley de Producción de Defensa» para la lucha contra el COVID19. Esta ley federal se promulgó en 1950 en el marco de la Guerra de Corea y permite, entre otras atribuciones, que el presidente pueda controlar la economía civil.pic.twitter.com/8Nk6OFIXYD — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) 18 de marzo de 2020



(Sputnik)