Gobierno tiene autorización legislativa para solicitar desembolso de Banco CAF por $500 millones

San José, 21 mar (Elpaís.cr).- El Ministerio de Hacienda de Costa Rica está más cerca de solicitar el desembolso de un préstamo de apoyo presupuestario a la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, por US$500 millones. Este 21 de marzo, el legislativo aprobó en primer debate dicho proyecto.

Este financiamiento tiene como principal objetivo apoyar la sostenibilidad financiera de nuestro país. En el contexto actual los fondos CAF también serán una fuente importante para atender la emergencia causada por COVID-19

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves agradeció una vez más la celeridad con la que el Congreso aprobó el proyecto en primer debate: “hoy más que nunca el país requiere recursos que permitan recuperar el balance de las finanzas públicas. Agradezco a los y las diputadas por la disposición de trabajar tan arduamente durante estos días de emergencia, y por su buena voluntad de consensuar los proyectos necesarios para enfrentar el COVID-19”.

El crédito aprobado tiene un plazo de 18 años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato del préstamo. Incluye un periodo de gracia de tres años y un periodo de amortización de 15 años.

En mayo 2019 se firmó el contrato de préstamo y un Convenio de Suscripción de Acciones de Capital, esto le permitió al país convertirse en miembro pleno de CAF. En diciembre anterior se firmó la capitalización por US$100 millones.

Con esta capitalización el país puede acceder a recursos financieros a largo plazo, así como a fondos de cooperación técnica y de gestión del conocimiento, tanto para el sector público como para el privado.

Decisión legislativa

Los fondos del préstamo de la Cooperación Andina de Fomento por 500 millones de dólares y que en un principio se tenía previsto que se utilizara para el pago de deuda, podrían serán utilizados para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus Covid-19.

“El Ministerio de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa presupuestos extraordinarios necesarios para su eventual aprobación, de forma tal que se establezcan claramente los usos en los que el Estado utilizará los recursos», acordaron los diputados.

«Todos los recursos que no hubiesen sido utilizados y restantes al 15 de diciembre 2020 volverán a ser transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados de forma inmediata, al pago del servicio de la deuda que para ese momento ostente la carga más alta en cuanto a costo financiero se refiere”.

Dicho proyecto fue aprobado en su trámite de Primer Debate por 46 congresistas a favor y uno votó en contra.

Regaño

Por su parte, la diputada independiente Zoila Volio Pacheco hizo un llamado a los diputados a honrar los compromisos acordados en las reuniones de jefes y jefas de fracción, esto debido a que algunas agrupaciones presentaron mociones al expediente.

“Estamos en un estado de emergencia, no podemos estar negociando estos proyectos como si tuviéramos las mejores condiciones que teníamos antes de la pandemia. Costa Rica no va a volver a ser la misma después de esta crisis, en realidad la explosión de los enfermos y de los enfermos graves no ha reventado todavía”, advirtió Volio alegando que ella sí sabe lo que es estar pegada a un respirador artificial.

Pacheco Volio insistió en que se debe contar con recursos para poder atender la emergencia.