‘Trama COVID-19’: «¿crimen de lesa humanidad?»

No me queda duda el COVID-19 es un «arma biológica» involuntaria (error al crear y manipular virus). Algo muy oscuro pasó en Wuhan, la grande capital de la provincia de Hubei, donde está ubicada su «avanzada» Universidad Tecnológica y otras entidades avocadas a la investigación científica. El cuento de la «sopa de murciélago» cada día nos parece más fantástico.

La actual manipuladora ‘China’ archicapitalista (su Estado) no podía controlar una situación desastrosa: por un ‘error calculado’ (nunca accidente genuino), el virus había saltado de los ‘laboratorios científicos’ a un mercado, calle, templo, estación de metro… Al empezar a morirse el sector de población meta, se dieron cuenta de que sí habían creado un peligroso ‘Frankenstein’ de los virus, más poderoso que sus pares de los coronavirus; o la influenza virus A, conocido como H1N1 y similares -influenza aviar-… Fascinados como niños, pero a la vez aterrorizados, probablemente inventaron el tal bulo del murciélago u otro animal consumido en soda de mercado.

Aquí en Costa Rica muchos ignorantes enemigos del medioambiente comen iguana, zorro, tortuga; sangrientas pianguas (¡qué decir del cerdo de corral!) … y de la noche a la mañana no se crea un virus, valga decir, con esta especial virulencia que más bien nos recuerda al VIH. No creo el COVID-19 sobreviva siquiera dos segundos en un caldo caliente de 40 ó 50 grados centígrados, de murciélago u otro animal exótico. Los chinos se tardaron demasiado en anunciar al mundo del peligro que iniciaban en Wuhan y amenazaba al mundo: no sabían cómo manejar semejante situación criminal, de “lesa humanidad”.

Posiblemente nunca reconozcan su error porque como economía quedarían en bancarrota al tener que indemnizar a países enteros y a cientos miles de afectados (familias de víctimas mortales). Aquí lo más justo, si de guerra comercial se trata entre el gigante asiático y Occidente (EUA, principalmente) es que el concierto de las naciones (clientes de China) realicen un solidario acuerdo comercial de no comprar por un año bienes manufacturados de dudosa calidad provenientes de ese país (sobre todo de plástico contaminante para uso doméstico y juguetes) buscando apaciguar a este ‘monstruo’ (‘Aplanadora China’). O bien, como en Costa Rica, quitarle los beneficios a cientos de comercios chinos que no pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), política autodestructiva porque afecta al comercio nacional (supermercados, pulperías, tiendas diversas…), en tiempos de supuesta grave crisis fiscal.

Si en un golpe de suerte un país africano tercermundista (o la misma UCR) hubiera creado esta variante de coronavirus en una universidad o centro de investigación, de seguro habría terribles represalias, pero no: China ya es la superpotencia económica número 1 del mundo, y podría serlo militarmente en las próximas décadas. Sólo Donald Trump, calculadamente, ha osado metérsele de frente a este ogro comercial. Su gobierno sabe a ciencia cierta lo acaecido con el COVID-19, pero temen una respuesta negativa del gigante: magnates como el mismo Presidente ganan decenas de millones de dólares haciendo negocios con los chinos.

El COVID-19 podría ser consecuencia de descomunales fricciones entre estas dos gigantescas “placas tectónicas” del planeta (China vs EUA): una lucha barriobajera se da extraoficialmente, e incluye espionaje, asesinatos; bajo cuerda, ‘compra’ de gobiernos, científicos…, conspiraciones inimaginables.

Estoy seguro el COVID-19 es uno de varios virus que, adrede o por «accidente», en este siglo XXI afectarán gravemente a la humanidad, sobre todo a la tercera edad y más débiles incapacitados laboralmente por enfermedad, un ‘estorbo’ y carga para muchos gobiernos integrantes de la ONU que miran en la superpoblación, cada día más longeva, un freno a sus ambiciones económicas. Hoy lloramos viendo cómo en Italia mueren exclusivamente miles de venerables ancianos: un virus especializado supuestamente creado en laboratorios para barrer con este sector de la población. No deseo pensar, por ejemplo, en el EBOLAVIRUS como arma biológica en manos de fundamentalistas islámicos contra el mundo occidental, para ellos blasfemo y satánico.

