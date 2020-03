Gobierno afgano y talibanes debaten por teleconferencia liberación de prisioneros

Kabul, 23 mar (Sputnik).- Representantes del Gobierno de Afganistán y del Movimiento Talibán abordaron por teleconferencia la liberación de los prisioneros de guerra, reportó este lunes el canal Tolo News citando a un portavoz de los insurgentes.

El portavoz de la oficina política del Movimiento Talibán en Catar, Suhail Shaheen, precisó que «las conversaciones se centraron únicamente en la liberación de prisioneros» y que «otros asuntos serán tratados durante las negociaciones interafganas». La videoconferencia, según él, se desarrolló el domingo por la mañana en presencia de delegaciones de Estados Unidos y Catar

Suhail Shaheen, a Taliban spox, on late Sunday tweeted: “Today at 10:00 am, a technical team of (the Taliban) for the release of prisoners talked with a technical team of the Kabul Admin. in the presence of US and Qatari delegations via video conference.” #Afghanistan pic.twitter.com/qACCCRhtG0

