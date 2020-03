IndyCar: La odisea de Àlex Palou por el coronavirus

Barcelona, 22 mar (Mundodeportivo.com).- “Mi sueño es correr la Súper Fórmula Japonesa y algún día llegar a la IndyCar”, apuntaba hace unos años Àlex Palou (1 de abril de 1997, San Antonio Vilamajor), que poco a poco fue cumpliendo sus metas. El pasado año fue la gran sorpresa del famoso certamen nipón y rozó el hito de sumarse a De la Rosa como únicos españoles en conseguir el cetro japonés, y este año, el equipo Dale Coyne le llevaría a conseguir su propósito: convertirse en piloto de la IndyCar.

Su talento ya le hizo brillar en su primer test en Texas con una meritoria 9ª posición. Su objetivo era el Top-10 y ser ‘rookie’ del año. Estaba viviendo un sueño, pero que no tardó en convertirse en pesadilla por culpa del coronavirus.

Una cadena de noticias complicadas

El viernes, Palou contaba a MD la difícil situación que vivía. El español tenía su visado aprobado pero faltaba que en Madrid le pusieran un sello. Ya venía avisando desde hace semanas a todos en Estados Unidos de lo que estaba por llegar debido al Covid-19. Pero no le hacían caso. “Es muy extraño porque yo sí lo vivo al 100%. Tengo mi pareja y mi familia en España y sé lo que pasa cada día. Y aquí en Estados Unidos hace una semana todavía no se lo tomaban en serio. Yo les avisaba que esto llegaría seguro y que había que hacer algo en relación a las carreras y el visado. ‘No hay ningún problema, de momento aquí no han dicho nada’, me decían. Y de un día para otro se lo empezaron a tomar en serio”.

Ahí empezó la cadena de malas noticias. La embajada en Madrid le anuló la cita por el Covid-19. Y ya en Saint Petersburg, en la primera carrera del año de la IndyCar, la cosa se torció del todo. Su padre no pudo volar desde Barcelona porque en el check-in le alertaron de que si cogía el vuelo no podría regresar. Y luego llegó la suspensión de su prueba debut en la Indy. ¿Qué debía hacer entonces? Trump había cancelado todos los vuelos desde Europa. La IndyCar se planteaba iniciar del campeonato en mayo, pero era consciente de que si volvía a España y las carreras empezaban, podría verse en un doble problema: sin el sello en su pasaporte y sin poder volar desde Europa a USA. Y encontró una solución improvisada: irse a Costa Rica.

Solución de urgencia

“Llegué el domingo pasado porque en Costa Rica me podían dar la cita de un día para otro. Lo tenía que hacer ya porque no me hubieran dejado quedarme en Estados Unidos más de 3 meses, y una vez empiecen las carreras será correr cada fin de semana. Tenía que arriesgarme y venir. Me dijeron que sería de un día para otro y al final llevo ya 5 días aquí. Las cosas se están poniendo feas”, apuntaba. Aunque finalmente, logró el deseado sello. Pero su odisea no terminaba ahí. Estaba justo por la mitad. Debía marcharse del país rápidamente.

Costa Rica ya no dejaba llegar a turistas a su país. “Si me quedo dos días más no podré salir. Lo que me afecta a mí es no poder estar con mi familia y mi pareja. Será duro y no sé cuando podré volver a casa o cuándo podrán venir ellos, pero hay que aguantar”, decía a MD desde un hotel céntrico, donde estaba confinado.

Objetivo: volar a Barcelona

Decidió al fin probar suerte e ir al aeropuerto el viernes al mediodía para coger un vuelo a Miami y desde allí volar a Madrid. “No creo que me dejen”, decía resignado. Pero lo iba a intentar. Una vez allí vio como multitud de vuelos empezaban a ser cancelados. Horas después nos escribía. “Acabo de llegar a Miami. Intento volar a Madrid esta noche. Seguro que va bien”. Había logrado coger el último vuelo desde Costa Rica. Y este domingo confirmaba con un “Yeeesss” apasionado que había podido subirse al último avión y hacía lo propio por la tarde con un mensaje de voz cuando pisó por fin Barcelona, con los avisos de megafonía del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat de fondo Estaba en casa.

“Ha sido una odisea que no veas. Pero lo he conseguido.Tengo el visado y acabo de aterrizar en Barcelona. Estoy súper contento. Ahora estaré seguro, con mi familia y en un sitio que conozco. Si hubiera ido a USA no tenía ni idea de médicos, estaría solo y aún no tengo nada allí. Era arriesgado quedarme y también quedarme en Costa Rica. Ahora estoy a salvo”, celebraba sin tener idea de cuándo podrá regresar a USA para correr, pero con lo más importante su pareja y su familia al lado, con quien se iba a reencontrar en unos minutos.

Àlex Palou, piloto del equipo Dale Coyne de la IndyCar

