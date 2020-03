Cuerpos de seguridad de Venezuela se despliegan para exigir cumplimiento de la cuarentena

Caracas, 24 mar (Sputnik).- En el noveno día de cuarentena para evitar la propagación de la pandemia covid-19 en la capital venezolana, algunas personas continuaron el martes en las calles, entre ellos, vendedores informales y ciudadanos que compran y venden principalmente alimentos, pero esta vez, las autoridades aumentaron su presencia en algunos puntos y exigían a la gente irse a sus casas.

«Estamos desplegados principalmente en Catia (oeste), Coche (sur) y Petare (este), que son los puntos en los que hemos observado que la gente se aglomera o se mantiene en las calles, la orden es que todo el mundo se retire a sus casas, aquí es necesario que se mantengan los negocios cerrados, porque difícilmente cumplen las normas», dijo a Sputnik un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que prefirió ser identificado.

A diferencia de hace tres días, las calles de Petare estaban cerradas con una cinta amarilla que decía «prohibido el paso», solo en un sentido se permitía el acceso de vehículos, pero con alguna justificación o salvoconducto.

En el caso de Catia, se restringía incluso el paso de peatones y de la zona solo lograron salir los trabajadores de sector prioritarios: salud, transporte, alimentos y telecomunicaciones.

De acuerdo con la medida anunciada por el Gobierno, los medios de comunicación con carnet vigente tendrán libre circulación por la ciudad, tal como está establecido en la Constitución, para casos de alarma o emergencia.

En el ala este de la ciudad esta medida fue respetada por las autoridades, pero en el oeste, específicamente para acceder hacia Catia no fue así, los cuerpos militares negaron el paso de a la prensa.

Sin embargo, residentes de la zona explicaron como se estaba realizando el operativo.

«Están mandando a cerrar los comercios, y han advertido que quien no cumpla corre el riesgo de ser amonestado o detenido, yo, aunque salí a comprar unas cosas para mi casa, estoy de acuerdo, porque aquí la gente no estaba dándole la importancia al asunto, creen que el coronavirus es un juego», apuntó José Gómez de 63 años.

Tanto Petare, como Catia y Coche, son zonas de Caracas muy concurridas, porque tienen numerosos establecimientos de comida y otros productos a un costo inferior que las cadenas de supermercados.

Esta vez la mayoría se mantuvieron cerrados.

En cuanto a la circulación por las vías de la ciudad, se levantó la medida que impedía circular por la autopista Francisco Fajardo y la Avenida Boyacá, a quienes no estuviesen en la lista de sectores priorizados y también se relajó el control de acceso al municipio Chacao (este).

Filas para el combustible

De igual forma, esta agencia pudo corroborar que se registraron largas filas en las estaciones de servicio de la capital.

La mayoría de las estaciones abiertas estaban resguardadas por funcionarios militares, quienes exigían a los usuarios algún carnet que los identificara como trabajadores de alguno de los sectores priorizados, el resto no podía abastecer sus tanques.

Esta medida generó largas filas en al menos cinco de las estaciones de servicio que recorrió esta agencia.

Hasta el momento las autoridades no ofrecieron alguna explicación al respecto.

Funcionarios militares explicaron a esta agencia que la decisión es una medida para evitar que la gente salga de sus casas.

No obstante, esta agencia corroboró que el martes había más vehículos en la ciudad que días anteriores, y muchos solo salieron de sus hogares para intentar llenar a tope el tanque de sus autos.

«Yo salí porque me dijeron que en Las Mercedes le estaban echando gasolina a todo el mundo, y aunque tengo no quiero que surja una emergencia y me quede con el tanque vacío y no pueda echar más, ya hemos visto como está eso en el interior del país», dijo Manuel Sifontes de 47 años.

En algunos estados de Venezuela, principalmente los que están relativamente más cerca de las fronteras con Colombia o Brasil, existen restricciones para abastecer los vehículos de combustible desde hace más de seis meses.

Las autoridades aseguraron que existen mafias que, debido al bajo costo de la gasolina en Venezuela, extraen el combustible para venderlo en naciones vecinas, aunque la medida perjudica a residentes de ciudades que quedan a más de seis horas de Brasil y Colombia.

Hasta el momento en Venezuela se registraron 84 casos de la pandemia covid-19, la mayoría en estados de la región central: Miranda (área metropolitana) 38, Caracas 13, y La Guaira (norte) con nueve.

A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus.

De acuerdo al último reporte de la Organización Mundial de la Salud, hay 292.142 casos confirmados en todo el mundo, al tiempo que 12.784 personas han muerto a causa del covid-19. (Sputnik)