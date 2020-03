Ministro de Salud de Brasil descarta dimitir pese a contradicciones con Bolsonaro

Río de Janeiro (Brasil), 26 mar (Sputnik).- El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, descartó el miércoles presentar su dimisión, una posibilidad que estaba en el aire después de que el presidente Jair Bolsonaro se pronunciara defendiendo medidas contrarias a lo que pregona su propio ministro y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar el nuevo coronavirus (causante de la enfermedad covid-19).

«Yo salgo de aquí cuando consideren que no debo trabajar, o si me pongo enfermo, que es posible, o cuando este momento de turbulencia haya pasado y ya no pueda ser útil a este momento de crisis; voy a trabajar al máximo, siguiendo criterios técnicos siempre», dijo Mandetta en rueda de prensa.

Bolsonaro dijo en un discurso televisado que el nuevo coronavirus es como «una gripecita o un constipadito» y criticó las medidas de confinamiento que están implantando los gobernadores, por su grave impacto económico.

Mandetta alabó el discurso de Bolsonaro, diciendo que fue una «gran colaboración» para llamar la atención que también hay que preservar la economía.

El ministro también remarcó que las restricciones en el transporte están provocando problemas logísticos, como el retraso en el envío de tests o mascarillas a los estados.

El propio ministerio informó en esta rueda de prensa que Brasil ya suma 57 muertes por covid-19 y 2.433 casos confirmados, la mayoría en los estados de São Paulo y Río de Janeiro (sureste). (Spuntik)