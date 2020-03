Acusaciones de EEUU contra Venezuela son novelas para desviar la atención, afirma experto

Buenos Aires, 27 mar (Sputnik).- Las acusaciones de narcoterrorismo del Gobierno estadounidense contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, son intentos de desviar la atención ante su fracaso para controlar el nuevo coronavirus (causante de la enfermedad covid-19), dijo a Sputnik el extitular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina.

«No son ilógicas estas novelas que inventa EEUU contra los demás, que no hace nada que no sea intencional, y menos en medio de esta pandemia, donde están atacando a Trump porque no está haciendo lo que tienen que hacer como hacen los demás países», señaló el jueves el sacerdote.

Los anuncios de este tenor tienen distintas variables «de un país que ha reflotado el narcotráfico en Colombia para mantener de nuevo su presencia» en ese país, advirtió el exsecretario.

«Siempre ha dicho que los socialistas y comunistas son narcos, que es lo que dice EEUU de lo que no puede manejar», advirtió.

Estados Unidos es el país que más consume cocaína sin ser productor, observó Molina.

Al mismo tiempo, es el país «que más trabaja con paraísos fiscales, que más metido está en el negocio, con las fronteras más custodiadas y con los servicios de inteligencia más importantes, así que por algún lado se cierra la puerta pero se abre la ventana», describió.

Molina recordó que el manejo que realizó el Ejecutivo estadounidense sobre la pandemia del coronavirus fue objeto de numerosas críticas, ahora que «todo el mundo pone la mirada porque le explota el coronavirus en Nueva York».

«Y dado que entre elegir el mercado y la salud elige el mercado, tiene que salir a decir algo que pueda distraer», añadió quien dirigiera el Sedronar entre 2013 y 2015.

Puestos a enfrentarse con un país, Donald Trump no buscará al presidente argentino, Alberto Fernández, «que tiene una estrategia de cuidado de la salud», ni al brasileño Jair Bolsonaro, «que es un aliado».

Por eso ataca a Maduro, críticas que van a ser repetidas «por los medios hegemónicos y de derecha», concluyó Molina.

El Departamento de Justicia de EEUU indicó que el presidente podría afrontar un mínimo de 50 años de prisión, al tiempo que ofreció 15 millones de dólares de recompensa por información relacionada con Maduro. (Sputnik)