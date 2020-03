CNP atendió alimentación en 1426 centros educativos en tiempo récord

San José, 27 mar (Elpaís.cr).- El Consejo Nacional de Producción (CNP), ha entregado todos los suministros alimenticios para la confección de los diarios de 1426 centros educativos en tres días, lo que corresponde al 67% de escuelas y colegios que debía atender la institución, según lo solicitado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Del total de centros educativos que son abastecidos regularmente por el CNP, solo el 40% realizó el pedido antes de las 12 pm del sábado anterior; tiempo límite establecido en el protocolo general de abastecimiento a centros educativos públicos, acordado por las partes involucradas: Casa Presidencial, MEP, CNP.

Ante esta situación, el Consejo tomó la decisión de no bloquear el sistema de pedidos, colocando como prioridad a los niños y jóvenes que se verían afectados al no recibir sus alimentos por no haberse presentado las solicitudes del 60% restante de los centros educativos, a tiempo. Esto generó que, todavía al lunes 23 de marzo se recibieran pedido, aún y cuando ya se había iniciado la entrega.

Por esa razón, se solicitó a inicios de esta semana, una extensión en el plazo de las entregas al día de hoy (viernes), para garantizar la cobertura total de los pedidos realizados, ante la solicitud de algunos centros educativos de que se les entregaran los alimentos, al cierre de esta semana.

Rogis Bermúdez Cascante, presidente ejecutivo del CNP señaló la importancia de reconocer el gran esfuerzo realizado tanto por nuestros proveedores como por el personal del CNP, ante las titánicas labores emprendidas esta semana.

“Hemos abastecido en tiempo récord, las entregas de los diarios de alimentación a los centros educativos, en atención a nuestro compromiso absoluto por el país, es por ello que agradezco rotundamente a todas las personas que se han sumado a la misión de cumplir con este proyecto y es importante aclarar que, aunque se tenía la logística necesaria, para el abastecimiento de todos los productos se requería de más tiempo, y eso dificultó la tarea”, señaló el jerarca.

Paralelamente, se inició con la entrega de los Diarios de Alimentación Familiar (DAF), en todo el país. De un total de 9626 diarios, a la fecha se han entregado ya 8120, los cuales van dirigidos a familias con niños que presentan deficiencias nutricionales, en coordinación con el Programa de Abastecimiento Institucional.

Gestión realizada por el CNP en atención a los pedidos del MEP.