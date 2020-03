Washington/Pekín, 27 mar (Sputnik).- Estados Unidos mantiene una estrecha cooperación con China frente al nuevo coronavirus, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Acabo de concluir una conversación muy buena con el presidente Xi [Jinping] de China. Discutimos muy detalladamente el coronavirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta. China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Estamos trabajando juntos estrechamente. ¡Mucho respeto!·, publicó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense se abstuvo en esa ocasión de etiquetar el SARS-CoV-2 como «virus chino», algo que había hecho reiteradamente pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!

