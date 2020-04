Boris Johnson ingresa en un hospital de Londres por el coronavirus

Londres, 5 abr (Sputnik).- El jefe del Gobierno del Reino Unido, Boris Johnson, ingresó en un hospital de Londres este domingo 5 de abril debido a «persistentes síntomas de coronavirus», según anunció su portavoz.

«El primer ministro fue admitido en el hospital esta noche para hacerse pruebas», confirmó Downing Street.

El mandatario conservador lleva diez días en confinamiento aislado en su apartamento de Downing Street, después de dar positivo en la prueba del Sars-Cov-2.

Johnson señaló en más reciente vídeo que iba a mantener cuarentena debido a que no le bajaba la fiebre.

En el mensaje difundido este domingo por su oficina, el primer ministro insta a la población a obedecer las instrucciones gubernamentales de distanciamiento social para combatir la pandemia.

«El primer ministro urge al público a continuar siguiendo el consejo del Gobierno de estar en casa, proteger el NHS (Servicio Nacional de Salud) y salvar vidas», dijo su portavoz.

La novia de Johnson, Carrie Symonds, que está embarazada, informó en su cuenta de Twitter que ha sufrido síntomas del covid-19.

«Pasé en cama la última semana con los síntomas principales del coronavirus. No necesité hacerme la prueba y después de descansar siete días me siento más fuerte y me estoy recuperando», escribió la pareja del primer ministro.

El canciller y primer secretario, Dominic Raab, tomará en principio la jefatura provisional del Gobierno si Johnson no está en condiciones de mantenerse al mando del país.

Pero su portavoz señaló esta noche que el primer ministro «continúa al frente del Gobierno y está en contacto con sus colegas ministeriales y funcionarios».

Al mismo tiempo, una fuente cercana a las autoridades del sistema de Sanidad del Reino Unido comunicó a Sputnik que Johnson se someterá a ventilación pulmonar artificial.

«Johnson fue hospitalizado con urgencia, le someterán a ventilación artificial de los pulmones», dijo la fuente. (Sputnik)