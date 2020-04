¿Quién pagará los costos económicos de la pandemia?

Columna Poliédrica

Está claro que después de que se supere la pandemia, viene la lucha por establecer quién o quiénes van a cargar con el costo económico que toda esta situación ha generado. Es evidente que los grandes capitales van a hacer todo lo posible para que ellos no paguen nada y para eso van a utilizar una serie de estrategias, como lo han venido haciendo desde hace años. Veamos algunos de los argumentos que utilizan para convencer al resto de la población y que, de paso, ya han comenzado a esgrimir en los medios de comunicación de siempre.

Los costos de la guerra contra la pandemia debemos afrontarlos entre todos. Como a todos nos ha tocado enfrentar esta situación, todos tenemos que arrimar el hombro para enfrentar las consecuencias que esto nos va a dejar. El argumento de la igualdad es instrumentalizado a su favor, como siempre, cuando les conviene y requieren socializar las pérdidas. El punto central de esto es que frente a la pandemia en realidad no somos iguales, hay personas que tienen más recursos que otros para hacerle frente a esta calamidad; no es lo mismo tener cuentas bancarias llenas de dinero, una casa sumamente amplia para pasar la cuarentena y no depender de un trabajo para sobrevivir, que no tener un céntimo, vivir en un rancho y depender del día a día para medio vivir. Por tanto, no somos iguales y no se puede pretender que ese costo lo paguemos de igual manera todos los costarricenses.

Como no somos iguales, ni estamos en igualdad de condiciones, los que tienen más deben pagar más, el problema es que tienen mucho tiempo de no pagar. Este es un punto medular ya que los grupos de más dinero de este país han venido, desde hace mucho tiempo, evadiendo sus obligaciones para con el país. El argumento que se ha utilizado es que los salarios más altos tienen que pagar y así se ha hecho, sin embargo, a diferencia de los salarios, los grandes capitales han utilizado los diferentes mecanismos contables y artilugios financieros, para declarar que no han tenido utilidades o incluso pérdidas; esa es la diferencia entre el asalariado y las empresas, los primeros no pueden justificar gastos, utilizar escudos fiscales o declararse en quiebra para no pagar lo que la ley establece. Desgraciadamente este tipo de artilugios cuesta mucho que el gran público los comprenda.

Ahora bien, como todos debemos arrimar el hombro, los grandes capitales costarricenses brindan su infraestructura para que eso sea posible, con ello ocultan que no pagan y aparecen como benefactores por medio de campañas de donación como las que se dan en navidad o cuando sucede una tragedia. Es aquí cuando aparecen los medios de comunicación y sus acólitos promoviendo que todos los costarricenses colaboren con su dinero para, entre todos, llegar a la meta; evidentemente, esto les resulta más barato a estos grandes capitales, incluso, más económico que pagar el impuesto sobre la renta. Al final quienes ponen casi todo el dinero es la gente de siempre, la gente común y corriente; de hecho, ya han comenzado a salir los anuncios del sector privado en este sentido y para que salga más barato, pagan el anuncio entra varias empresas.

Además, otro argumento que van a esgrimir es que los grandes capitales van a colaborar con la reactivación de la economía y darán empleo a las personas. Desde hace mucho tiempo, cuando se les quiere cobrar a estos grupos, sacan el argumento que ello generaría un aumento del desempleo en Costa Rica. La realidad ha mostrado que el desempleo, antes de la pandemia, venía creciendo y que ahora han utilizado como excusa esta situación para despedir a los trabajadores; en otras palabras, es falso que si se les cobra habrá más desempleo, mejor cobremos a los grandes capitales y a las zonas francas, porque sino nos quedamos sin el santo y sin la limosna. El problema del desempleo tiene razones estructurales que ya hemos comentado en otras columnas y que no vamos a comentar en este momento.

A penas termine la emergencia sanitaria van a decir, nuevamente, que el problema es el Estado y el gasto en los salarios de los empleados públicos. La principal estrategia que han utilizado para que esta idea rinda frutos a sus intereses, es la de enfrentar al trabajador privado con el público. Es la institucionalidad pública, especialmente la de carácter social, la que le ha puesto el pecho a la pandemia del coronavirus y a las otras desgracias que nos ha tocado enfrentar como sociedad; vamos a decirlo claramente, cuando hay desgracias estas gentes lo que hacen es retirarse y esconderse.

¿Dónde estaría Costa Rica en este momento si no fuese por la institucionalidad pública social que todavía tenemos y que nos quieren arrebatar? Solo basta volver la mirada hacia los Estados Unidos para entender de qué estamos hablando, sí, al país que suelen alabar estos sectores. Desgraciadamente para los sectores más vulnerables estadounidenses, les tocó una coyuntura en que tienen un gobernante y un gobierno que no les importa que mueran sus ciudadanos, especialmente, si son negros, latinos y pobres.

No me interesa ser profeta ni nada por el estilo, pero viene una batalla interna para determinar quiénes van a pagar los costos de la guerra contra el coronavirus. Los grandes capitales, los grandes medios de comunicación, el sector financiero y los vasallos de estas gentes, van procurar que sean los trabajadores de este país quienes paguen. Y en caso que la cosa se les complique, van a tratar que sea los trabajadores del sector público los que paguen los platos rotos de esta pandemia.

Aquí se han esgrimido algunas de las estrategias que van a utilizar. Para las personas informadas resulta ocioso hacer esta advertencia, sin embargo, el problema está en que las personas suelen olvidar las cosas y me temo que harán todo lo posible para que lo olviden.

Quienes tienen que pagar de una vez por todas son los grandes capitales de Costa Rica. Debemos exigir que así sea, no somos iguales aunque haya personas que utilicen este argumento para ocultar las diferencias que en este momento histórico tenemos en Costa Rica. Se los recuerdo, una vez más: tenemos la deshonrosa distinción de ser el país más desigual de América Latina.

(*) Andi Mirom es Filósofo.

