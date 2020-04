Gobierno traslada ₡50 millones de gastos publicitarios a CNE para atender Covid-19

San José, 13 abr (Elpaís.cr).- El Gobierno declaró infructuoso el proceso que se realizaba mediante SICOP para contratar de manera directa a la agencia del SINART para ejecutar una campaña informativa, que permitiría ampliar el rango de alcance sobre las medidas de protección que se deben de tomar ante la emergencia del COVID-19.

La presentación de ofertas inició el 7 de abril y finalizaba a primeras horas de este lunes 13 de abril, no obstante, al término de este lapso no se recibió ninguna oferta, lo que significó que el proceso se declarara infructuoso; esto de acuerdo al artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que señala que “la licitación y el remate se considerarán infructuosos cuando no hubiere habido oferentes o los que se hubieren presentado hayan formulado sus ofertas en términos que contravinieren el cartel o resultaren inaceptables para la Administración”.

La Ministra de Comunicación, Nancy Marín, detalló que “estaremos a la espera de un nuevo proceso de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda hacia la Comisión Nacional de Emergencias para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y así poder continuar colaborando económicamente como ministerio”.

Marín explicó que la semana pasada este ministerio aportó a la emergencia ₡27.738.537.00 millones, proveniente de su presupuesto para acatar el decreto de traslado H-15 del Ministerio de Hacienda.

Dijo que para el Gobierno es fundamental dar a conocer las medidas que se están tomando desde la institucionalidad y que las personas tengan acceso a información sobre estas medidas, en qué consisten y cómo pueden acceder a ellas. Asimismo, combatir la desinformación y las noticias falsas.

“La información y la comunicación son derechos humanos que los gobiernos deben asegurar en todo momento, y más aún en una coyuntura de crisis sanitaria nacional como la que nos encontramos. Es nuestro deber como Gobierno de la República garantizar que la información sobre las medidas de protección y prevención frente al nuevo coronavirus sean lo más ampliamente difundidas, a nivel nacional y regional, por los distintos medios de comunicación”, agregó Marín.

Los ₡50 millones que se iban a ejecutar estarían dirigidos mayoritariamente a medios regionales para tener un mayor alcance de las informaciones en territorios más distantes de la GAM y para fortalecer la pluralidad de los medios de comunicación. La campaña consistía en reforzar las medidas de higiene y sanitarias dadas a conocer por el Gobierno para combatir el Covid-19.