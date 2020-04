Toda actividad deportiva en grupo sigue prohibida en Costa Rica por Covid-19

San José, 13 abr (Elpaís.cr).- El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, reafirmó que el Torneo de Clausura 2020 de fútbol sigue interrumpido como parte de los lineamientos del Ministerio de Salud ante la emergencia nacional por el COVID-19.

El funcionario dio a conocer la decisión en reunión virtual con dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT),

“Toda actividad deportiva que propicie contacto, agrupación y cercanía de personas, sigue suspendida”, subrayó el ministro Solano Venegas, indicando que la reanudación de una actividad deportiva estará condicionada cuando la evolución epidemiológica del virus en Costa Rica sea lo suficientemente favorable.

Precisamente, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que cualquier deporte de contacto representa una trasmisión en la coyuntura actual. “Hasta que no veamos una tendencia a la disminución y no veamos que ya existe una cantidad de población que ha sido expuesta al virus y que podamos ir retomando algunas actividades, no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto”, enfatizó.

En ese contexto, Solano Venegas aseguró que no se puede establecer un plazo para evaluar si una actividad deportiva se pueda reanudar. “Cuando será, no lo sabemos. La situación es incierta. El reinicio dependerá cuando la evolución del virus sea lo suficientemente favorable y lo determiné el Ministerio de Salud. No se puede dar plazos”, concluyó el ministro del Deporte.

En la sesión, el jerarca rector del deporte en Costa Rica indicó a los dirigentes que deben contar con una propuesta de protocolo sanitario para ser implementada una vez que el Ministerio de Salud defina que se puede realizar una actividad deportiva a puerta cerrada y otro de darse autorización a alguna cantidad de afluencia de público.

En la reunión virtual participaron además, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, representantes de UNAFUT, Fernando Ocampo, Orlando Moreira, Robert Garbanzo y Julián Solano.

El 17 de marzo anterior tras una reunión con la dirigencia deportiva, las autoridades de gobierno, decidieron suspender todas las actividades del fútbol nacional.