Diferentes pruebas del Sars-CoV-2 para diferentes momentos de la pandemia

San José, 14 abr (Conicit).- Para conocer un poco más sobre las pruebas o «test» mediante los cuales se diagnostica la presencia del Sars-CoV-2, virus que provoca la enfermedad del Covid-19, conversamos con la Dra. Eugenia Corrales Aguilar, catedrática en virología del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CIET) de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.

La Dra. Eugenia Corrales Aguilar obtuvo un doctorado en Ciencias Naturales con énfasis en virus, de la Universidad Humboldt de Berlín, y cursó estudios de posdoctorado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, España.

Desde el 2011 se ha dedicado a investigar factores asociados al dengue, en especial aquellos relativos a la inmunología, la epidemiología molecular, los reservorios naturales y la interfaz entre la vida silvestre y los arbovirus (virus de los vertebrados, trasmitidos por un artrópodo).

Doctora, uno ve en los medios de comunicación masiva una serie de informaciones sobre diferentes pruebas para identificar la presencia del coronavirus Sars-CoV-2 ¿cuál es la mejor prueba existente?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Bueno, yo no le puedo decir cuál es la mejor prueba porque sólo el tiempo lo dirá. Las pruebas se desarrollan, luego hay que probarlas con gran cantidad de muestras positivas y gran cantidad de muestras negativas. Solo buenos valores obtenidos con estas muestras determinarán cuál será la mejor, para lo que se quiera diagnosticar en ese momento.

Para hacer el diagnóstico, depende de lo que uno quiere preguntarse, así es como se tiene que seleccionar la prueba diagnóstica. Uno puede hacer lo que se llama una detección de antígenos o sea la detección de si proteínas o la información genética del virus están presente, o se puede realizar una detección serológica que consiste en identificar la respuesta inmune que se produjo contra ese virus, entonces la escogencia depende de para qué lo quiero y en qué momento del transcurso de la enfermedad obtengo la muestra del paciente.

En este momento, lo que queremos es ver cuáles son las personas que tienen una infección activa a niveles tempranos durante el brote porque de esta manera, se pueden tomar medidas necesarias para la contención, para aislar esa persona y evitar la transmisión, entonces lo que nos sirve en este momento es la prueba de antígeno o la prueba de la detección de ácidos nucleicos.

Como es un virus tan nuevo las pruebas de antígeno todavía no se han desarrollado lo suficiente, hay varias iniciativas para esto, pero todas están todavía «en pañales». Las otras pruebas que detectan el ácido nucleico son las RT PCR que se han estado utilizando.

-¿Cómo es el proceso para identificar la presencia del virus ?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Es importante recordar que los virus son intracelulares y lo que se hace en las técnicas moleculares es identificar esa información genética específica viral en las células que están infectadas. Para esto, una fase del proceso antes de esta identificación es extraer toda la información genética de estas mismas células. Los virus pueden tener su información genética en su ADN igual que los humanos, o, pueden venir con la información genética como ARN como la tiene el Sars-CoV-2. Entonces, uno de los primeros pasos que se debe realizar en el diagnóstico de virus ARN es pasar la información genética presente en el ARN, al ADN, y eso se llama la retrotranscripción. Ya con el ADN puedo detectarlo por medio de lo que se llama la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real (RT-PCR), entonces son estos dos pasos mencionados los que hay que realizar.

El RT-PCR consta de cebadores (en español) o «primers» (en inglés) que son secuencias pequeñas complementarias a una secuencia específica del virus, y se usan para poder amplificar un pedazo de esa información genética y lograr identificar sólo ese virus, o sea, evitar que detecte por ejemplo un virus influenza, que también es un virus respiratorio.

A esa mezcla con los cebadores o «primers» se le coloca una sonda que tiene un color específico, y se le colocan también una serie de reactivos entre ellos la polimerasa, que es la que permite hacer copias de ese pedazo de secuencia del virus que se está detectando, que es justamente un pedazo que lo identifica.

La polimerasa es como una fotocopiadora. Aumenta muchas veces la cantidad de esas pequeñas secuencias que se logran observar con la ayuda de la sonda. Cuando ya hay suficiente cantidad de copias, se emite una señal que indica que se ha pasado un umbral predeterminado y se ha identificado la presencia del virus.

-¿Entonces esta prueba no identifica la respuesta inmune ?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Esta prueba es importante en este momento porque lo que me permite es identificar tempranamente la enfermedad, conocer pronto quienes están infectados. Todavía el cuerpo no ha creado una respuesta inmune que yo pueda medir, lo que ha creado es una respuesta inmunológica innata, que son mecanismos inespecíficos tempranos contra los virus.

Para realizar las otras pruebas que se utilizan cuando ya se produjo la respuesta inmune debo esperar entre 7-14 días después de tener los síntomas para ver el inicio de la producción de anticuerpos contra el virus. Este es un proceso que depende del tiempo y si se mide muy temprano, podría ser que todavía no haya suficiente respuesta inmune, entonces las pruebas pueden salir negativas. Para estas pruebas el tiempo de toma de la muestra es fundamental, no sólo en este caso, si no en todos los diagnósticos en virus y lo mejor sería acompañarlo siempre del RT PCR.

La técnica RT PCR está muy extendida en los laboratorios para los diagnósticos de otros virus, por ejemplo dengue y zika que realizamos en nuestro laboratorio, lo único que varía dependiendo de cuál virus se busca, es la secuencia de esos «primers».

– ¿Cuánto dura este proceso?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Éste proceso en total dura de dos a tres horas dependiendo del kit diagnóstico, el problema es la logística: el tiempo desde la toma de muestra hasta que llega a la mesa de diagnóstico y después, el tiempo en que se dura validando los resultados y analizando que sean concordantes con la clínica, o sea, no es algo muy automatizado, tiene un proceso de decisión clínica muy importante. Además depende también de cuántas muestras lleguen para procesar, no es lo mismo analizar 10 muestras a analizar 1000.

El proceso también es más largo que de costumbre porque para aumentar la especificidad, o sea que se detecte sólo el Sars-CoV-2 y no otros coronavirus como los respiratorios circulantes de todos los años, se trabaja con dos diferentes porciones o genes del virus.

– ¿Cuáles son los factores más importantes a considerar en una prueba?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: En una prueba se deben buscar cuatro factores importantes: uno es la sensibilidad metodológica, o sea que tan poca cantidad de virus puedo detectar o en este caso que tan poco ácido nucleico puedo detectar.

Otros factores a considerar con la sensibilidad, o sea cuántos de los positivos realmente están infectados en la población y la especificidad, o sea, lograr que sólo se detecte lo que se busca, por ejemplo, en este caso el Sars-CoV-2 y no los otros coronavirus o la influenza que también es un virus respiratorio.

Los otros dos valores son los valores predictivos, positivo y negativo y esto es lo que la mayoría de estas pruebas no tienen porque esto sólo se puede determinar cuándo se prueban en gran cantidad de población con muestras positivas y negativas. Estos valores lo que explican es que, de las personas que tienen la enfermedad, estadísticamente cuánta gente es positiva en la prueba y al revés; de la gente que no tiene la enfermedad, realmente cuánta salió negativa en esta prueba y esto, todavía no se conoce o se ha hecho con pocas muestras.

– ¿Cuándo puede salir un falso negativo?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: ¿Cuándo puede salir un falso negativo?, en muchas situaciones, pero en este caso nos vamos a basar en tres aspectos más importantes: en primer lugar los concernientes a la muestra clínica, es muy importante que la muestra esté bien tomada, que tenga suficientes células porque si no hay suficientes células no hay suficiente virus para ser detectado, pero además que estén tomadas con un hisopo de un material especial y que además ese hisopo se transporte es un medio de preservación viral porque si no el virus se degrada y no se puede detectar o lo más rápido posible y en frío si no se tiene ese medio.

Pero lo más importante es el momento en que se toma la muestra, si la muestra se toma muy temprano, hasta antes de aparición de los síntomas, se puede cometer un error porque no hay suficiente virus todavía, esto debido a que la cantidad de virus está relacionada a la aparición de los síntomas, entonces puede ser que todavía no se ha llegado al mínimo de sensibilidad de la prueba y entonces puede dar negativa, eso es un falso negativo y «es un tortón» porque se le está indicando a una persona que no tiene el virus, y en realidad, sí lo tiene. Esto puede tener implicaciones importantes en la clínica, pero también en la contención del virus como lo estamos haciendo en este momento.

En otros casos, cuando la enfermedad va avanzando en el tiempo, la respuesta inmune va activándose y teóricamente va eliminando el virus, entonces puede ser que si ya es muy tarde durante el cuadro clínico y no hay virus detectable es porque ya fue controlado, sin embargo con el Sars-CoV-2 estamos viendo una excepción ya que la prueba de RT-PCR se mantiene positiva por mucho tiempo aún teniendo respuesta inmune. Se cree que es porque el virus es tan nuevo que todavía nuestra respuesta inmune no se ha adaptado lo suficientemente bien como para eliminarlo del todo rápidamente.

La gente sana sin síntomas no debería hacerse la prueba sólo para saber si tiene el virus o no, en esto hay que tener cuidado porque puede ser que yo entre en contacto con alguien enfermo, me asusto y voy a hacerme la prueba hoy mismo, pero de nada me sirve porque todavía no tengo suficiente virus y no va a salir el resultado correcto.

Hay otros factores que afectan el resultado de las pruebas que son relacionados al método y lo principal tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. Si tengo un método en el que la especificidad es muy mala, o sea, que detecta lo que sea, ahí voy a tener un falso positivo porque lo que va pasar es que me detectó otra cosa y no el virus que yo tenía.

Sin embargo, una de las cosas más importantes en este momento es también tener el entrenamiento apropiado y el conocimiento clínico para una interpretación correcta de los métodos y esto es otro de los factores relacionados con los que uno puede tener falsos negativos o positivos con la muestra. Hay que tener mucho cuidado cuando se sacan al mercado estas pruebas que son muy rápidas porque si usted no tiene el entrenamiento apropiado de nada le sirve tener la mejor prueba.

¿Por qué es tan importante el entrenamiento en este momento?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Porque una prueba tiene que verse en el contexto del paciente o sea se debe analizar la información epidemiológica y clínica de este paciente, por ejemplo, si yo tengo una persona en cuidados intensivos con una neumonía complicada y el ensayo sale negativo, yo tengo que entender que muy probablemente es porque el virus ya no está o no está en suficiente cantidad, pero la clínica me dice que es ese virus, entonces uno tiene que analizar bien y aconsejar al personal médico para tomar una buena decisión clínica.

También puede ocurrir que exista un paciente que está bien y no tiene ningún nexo epidemiológico pero la prueba da positiva, entonces tengo que tener la malicia de pensar en que el virus puede estar circulando comunitariamente qué es justamente lo que estamos tratando de comprobar en este momento si ya existe la evidencia en nuestro país.

Pero no es sólo eso, si yo hago cien pruebas hoy y me salen noventa positivas tengo que sospechar que yo, como operador, hice algo mal porque es muy raro que todo salga positivo o al revés que todo me salga negativo.

Esa experiencia es muy importante y la gente lo ve como algo blanco y negro y no es así, hay muchas escalas de grises en medio. Deberíamos pensar que la prueba por sí misma es un indicador pero que no termina ahí el diagnóstico, sino que hay que valorar la historia clínica y la conducta que está presentando en ese momento el paciente. Además de valorar otros aspectos hematológicos y químicos clínicos que sólo una formación integral aportan.

Otro factor importante en el entrenamiento es el aspecto de la bioseguridad. Estas muestras son altamente contagiosas y si no tengo los niveles de bioseguridad y protección adecuados y no tengo el entrenamiento adecuado para manejarlas puede ser hasta peligroso para el analista mismo.

– ¿Cómo funcionan esas pruebas que hacen en las calles especialmente en Estados Unidos donde realizan las pruebas desde el vehículo, son pruebas rápidas, ¿cuál es la técnica?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Espero que sea la técnica de toma de muestra apropiada, no sé si usted ha visto que lo que se toma es un hisopado nasofaríngeo que consiste en introducir un hisopo en lo más profundo de su nariz, o sea, es algo un poco doloroso e incómodo y una de las preguntas que se tienen sobre estos modelos es si realmente se está tomando la muestra de manera correcta, pero eso es sólo la toma de la muestra, es sólo el primer paso, también es muy importante el transporte que sea rápido y que sea de una temperatura de 4° C al laboratorio, además de considerar el proceso del laboratorio entonces, cuando sale en las noticias que a alguien le hacen la prueba en cinco minutos no es así, solo están tomando la muestra en cinco minutos.

Doctora hablamos del RT PCR, pero ¿hay otro tipo de pruebas que duren menos?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Han salido otras propuestas de pruebas rápidas, pero todavía no han sido bien validadas entonces puede pasar que no sean las apropiadas, hay que tener mucho cuidado en qué prueba se decide para hacer un diagnóstico certero.

¿De acuerdo con la literatura científica podríamos pensar que el RT PCR es la prueba más certera?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Para mí en este momento sí lo es, y es la que me va a dar la información más certera para lo que estoy buscando, para lo que necesito, si después quiero ver cuánto porcentaje de la población se infectó, ya esta prueba no me sirve porque ya el virus no está ahí.

¿En ese caso sería la prueba serológica?

-Dra. Eugenia Corrales Aguilar: Sí, sería la serológica y cómo aplicarla es una decisión que se tiene que tomar. Yo primero consideraría el personal médico que ha estado en contacto con todos los pacientes, así vería quienes fueron infectados y no manifestaron síntomas graves, después lo haría en la población general para medir asintomáticos y además para decir quién está protegido por ahora, porque no sabemos si esta respuesta inmune va a ser duradera y protectora a largo plazo.

(*) Silvia Arias, Periodista CONICIT.