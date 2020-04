Naciones Hundidas: Gol de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, adelantándose a una posible guerra por la vacuna, medicamentos y equipo para enfrentar el Covid-19, la cual a todas luces ganarían los más poderosos, lanza una propuesta para evitarlo en un tiempo en que el caos es la norma y cada país jala agua para su molino.

Cabe recordar que en tiempos del brote de influenza AH1N1 el gobierno de México entregó a la OMS la cepa del virus. Sin embargo, cuando se obtuvo la vacuna, el entonces secretario de Salud José Angel Córdova estaba muy molesto porque además de ser los más afectados por la epidemia, el país fue uno de los últimos en obtener las vacuna.

Así tal cual.

Afortunadamente, Costa Rica propone “la creación de un repositorio de acceso libre, o al menos, con licenciamiento razonable y asequible, de todo el conocimiento existente y del que lo que se genere en el futuro que sirva para enfrentar esta emergencia’’.

Este depósito “debería incluir patentes otorgadas y en proceso, datos de prueba entregados a autoridades reguladoras, conocimiento experto y técnico, información de cultivos celulares, derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, así como medicamentos o vacunas’’.

La iniciativa permitiría “acelerar la producción y disponibilidad de respiradores, entre otros beneficios’’, remarca el presidente costarricense en su carta enviada al titular de la ONU António Guterres.

Alvarado Quesada también envió la carta al presidente del Banco Mundial David Robert Malpass; a la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva; al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno Mejía, entre otros.

“El planeta ha sido testigo de cómo, al verse saturado, un sistema de salud obliga a los médicos a escoger a cuáles pacientes auxiliar para salvarles la vida, y cuáles, por falta de equipos, no se puede atender. Esta es una tragedia que vive la humanidad entera’’.

“Hoy es necesario hacer cosas diferentes y excepcionales”, llama Alvarado Quesada.

Según lo anunciado por el titular de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus analizan la propuesta y están en proceso de «finalizar los detalles».

Además, “así como los médicos no deberían decidir a quién dar un respirador y a quién no, los gobernantes, que también hemos jurado proteger a nuestros pueblos, no deberíamos tener que escoger entre la curva de mitigación ante el Covid-19 y salvar nuestras economías y nuestra viabilidad fiscal’’, cita la carta.

En la era de mayor interconectividad y acumulación de la riqueza que ha logrado la humanidad, “no es aceptable que debamos enfrentar ese dilema”.

Solicita “flexibilizar las valoraciones sobre la situación fiscal de los países, de tal manera que se contemple un incremento del déficit, siempre y cuando sea el resultado de esfuerzos para evitar la desaparición del parque empresarial y el empobrecimiento resultante del desempleo, vinculados al deterioro económico causado por la estrategia para combatir el COVID-19’’.

Los términos de la asistencia financiera “deberían ser excepcionales en cuanto a interés, periodo de gracia y tiempo de pago, es decir, el interés más bajo y los plazos más amplios’’.

“Hago esta petición con la autoridad moral que me da haber impulsado la más profunda reforma fiscal integral en mi país en los últimos veinte años, que tuvo como objetivo sanear nuestras finanzas públicas pero sobre todo proteger a nuestro pueblo haciendo lo impopular, pero lo responsable’’.

“Esta sería, sin lugar a dudas, una respuesta multilateral y solidaria histórica, quizás la más importante desde la posguerra”, concluye Alvarado Quesada.

Mientras algunos líderes se hunden en la emergencia pandémica o la evaden, hay quienes con la cabeza un poco más fría ofrecen un tipo de solución, una propuesta concreta, un plan.

¡Qué golazo!

(*) Gabriela Sotomayor, Periodista en Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo publicado originalmente en Ejecentral.com.mx