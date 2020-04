Sala IV acoge recurso de amparo contra ARESEP para bajar tarifas eléctricas

San José, 14 abr (Elpáis.cr).- Desde el pasado 17 de marzo, el diputado socialcristiano, Erwen Masis, solicitó, por medio de un oficio, a los ministerios de Hacienda, Ambiente, Presidencia y la Autoridad Reguladora de Servicios Púbicos (ARESEP), la revisión conjunta de los mecanismos que le permitan a la ARESEP realizar un ajuste en las tarifas eléctricas.

Dicho oficio únicamente recibió la respuesta de los ministerios de Hacienda y Ambiente, y ante esta situación, el diputado recurrió a la Sala IV, con un recurso de amparo, a fin de que el Poder Ejecutivo, junto con la ARESEP valoren el mecanismo con el que se puede realizar un ajuste en las tarifas, en respuesta a la crisis generada por el COVID-19.

“Las medidas tomadas hasta ahora, en beneficio de los costarricenses afectados por la crisis, han sido insuficientes. La ARESEP cuenta con herramientas legales que le permiten hacer ajustes tarifarios en casos de variaciones importantes en el entorno económico por caso fortuito o fuerza mayor, por lo que está habilitada de hacer uso de ello”, manifestó el diputado.

Ante la consulta enviada y la falta de respuesta, ahora la ARESEP deberá brindar explicaciones a la Sala IV, que acogió el recurso de amparo.

El artículo 30 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, establece, entre otros temas:

“Artículo 30.- Solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios. (…) Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste. La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones.”

“La situación que afronta el país se encuentra dentro del marco que el artículo 30 de la Ley 7593 establece y se refiere a que debe existir un mecanismo extraordinario que permita ajustar las tarifas cuando condiciones extraordinarias lo ameriten”, mencionó.

Estabilidad en los precios

El legislador explicó que la fijación extraordinaria debe cumplir con un modelo de ajuste o metodología tarifaria, siendo así, la Autoridad Reguladora la que podría atender, en un plazo razonable, la aplicación de este mecanismo.

“Las empresas eléctricas también tendrán que hacer frente a la situación económica que afecta a todo el país. Sabemos que los costos de operación se mantendrán cuando el consumo podrá verse disminuido, afectando así su estabilidad. Esto, posteriormente se verá reflejado en un posible aumento en las tarifas. Con el cierre de hoteles, centros comerciales y más de 8 mil restaurantes, los ingresos de las empresas generadoras se están viendo afectados”, agregó el legislador.

Para mitigar este impacto, el diputado propuso identificar los ahorros en las partidas presupuestarias nacionales, por concepto de compras de combustible (a un precio más bajo) y destinar estos ahorros a las empresas eléctricas, mediante modelos de ajuste extraordinarios, de manera que – producto de lo anterior – se obtenga una disminución en las tarifas eléctricas nacionales por única vez con efectos inmediatos y en beneficio de los costarricenses y la carga en costos que corresponde honrar a todos los sectores con motivo del uso intensivo de la electricidad.

“Si bien las medidas pueden ser de diversa índole, solicito consideren esta solicitud como una propuesta para su valoración inmediata, misma que no lleva afectación directa a la caja única del Estado por no destinar nuevos recursos a esta situación, si no que reasigna los recursos de un sector que percibe un ahorro (combustibles) a un sector que tiene una alta carga en costos (electricidad)”, concluyó Masis.