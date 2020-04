El patriarca ruso Kiril felicita a los creyentes ortodoxos por la Pascua

Moscú, 19 abr (Sputnik).- El patriarca de Moscú y toda Rusia, Kiril, felicitó a los creyentes por la Pascua al desear que la pandemia de covid-19 cese cuanto antes y no se cobre más vidas.

Este año, en la Iglesia ortodoxa rusa la Pascua de Resurrección cae el 19 de abril. El Patriarcado de Moscú recomendó a los fieles que rezaran en sus domicilios durante la Semana Santa y la Pascua, sin visitar los templos.

«Felicidades cordiales por la bendita Pascua de Resurrección. Que Dios les ayude en la vida, les proteja de la desgracia que ha llegado», se dirigió el máximo jerarca de la Iglesia ortodoxa rusa a los creyentes en su mensaje televisivo.

Este domingo, indicó, los creyentes pedirán a Dios que proteja a ellos y a la patria ante la epidemia «sabiendo que responderá a las oraciones».

«Tengo un deseo especial, desde lo más profundo de mi corazón, de que se acabe cuanto antes la desgracia, que la enfermedad no se cobre más vidas humanas y no haga otro daño físico a las personas, que no se rompan las relaciones sociales que unen a nuestro pueblo y otros lazos entre las personas que forman la sociedad fuerte y solidaria», dijo el patriarca Kiril al desear también a los creyentes que fortalezcan la fe en Dios.

La Pascua este año se celebra en confinamiento, los fieles no pueden asistir a la liturgia pero pueden ver su transmisión.

Antes de la ceremonia en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, el patriarca declaró que ausencia de feligreses en el templo no significa que esté vacío y que nadie rece.

«No hay ese vacío porque sé con cuales sentimientos esperen la liturgia pascual y quizás esa situación tan extraña mejore nuestra visión espiritual y revele más la necesidad de profesar nuestra fe», añadió. (Sputnik)