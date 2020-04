Trump dice que firmó el decreto que suspende el ingreso de migrantes a EEUU

Washington, 23 abr (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo durante una conferencia de prensa que había firmado una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración en los Estados Unidos a la luz de la nueva pandemia de coronavirus, causante de la enfermedad covid-19.

President @realDonaldTrump is suspending new immigrant visas to put American communities and workers FIRST as we move toward safely reopening the economy. pic.twitter.com/OkYqOPtN8Y

— The White House (@WhiteHouse) 22 de abril de 2020