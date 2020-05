Líder norcoreano aparece en público tras 20 días de ausencia

Moscú, 2 may (Sputnik).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, apareció en público tras casi tres semanas de ausencia, comunicó la agencia surcoreana Yonhap.

«El líder de Corea del Norte hace su primera apariencia pública en 20 días», publicó el medio.

Yonhap, citando a la agencia estatal norcoreana KCNA, precisó que Kim asistió a una ceremonia de inauguración de una planta de fertilizantes en la ciudad de Sunchon, en la provincia de Pyongan del Sur.

«Todos los participantes prorrumpieron en vítores ensordecedores de ‘hurra’ extendiendo la mayor gloria del Líder Supremo», comentó la KCNA, sin publicar fotos del evento.

Últimamente, en los medios circulaban varias especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un.

La semana pasada, el periódico surcoreano Daily NK informó, citando a una fuente anónima, que el líder norcoreano fue sometido a una cirugía cardíaca el 12 de abril, que se debió a su «tabaquismo excesivo, obesidad y exceso de trabajo».

El medio indicó que Kim no asistió a los festejos del 15 de abril pasado para conmemorar el natalicio de Kim Il-sung, su abuelo y fundador del Estado norcoreano. La ausencia de Kim Jong-un en esos eventos generó rumores sobre su estado de salud.

Kim Jong Un’s reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here’s the best recording I got (with black video because Twitter won’t let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd

— Martyn Williams (@martyn_williams) 1 de mayo de 2020