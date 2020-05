China, solidaridad retribuida

Beijing, 2 may (Prensa Latina) Muchos fueron los países y organizaciones del mundo que de forma espontánea respaldaron a China en el momento más acuciante de su batalla contra la Covid-19. Ahora que la enfermedad es pandemia, el gigante asiático retribuye cada gesto recibido.

Tanto el Estado como el pueblo y el sector empresarial participan en esta ola de solidaridad con el planeta, incluso con territorios donde hubo medidas restrictivas y comportamientos xenófobos que borraron la línea entre el odio y la humanidad, pues tuvieron como blanco a nativos de Asia solo porque se les asoció con una patología misteriosa.

Según datos oficiales, hasta el pasado 31 de marzo por concepto de ayuda gubernamental partieron hacia 120 países y cuatro agrupaciones internacionales millones de máscaras quirúrgicas, incluidas las de tipo N95, trajes de protección, unidades de prueba de ácido nucleico, respiradores y otros materiales médicos.

A ello se suman 50 millones de dólares entregados por las autoridades de Beijing a la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de fortalecer la asistencia a naciones con débiles sistemas sanitarios.

Urbes de China transportaron donaciones a ciudades hermanas en más de 50 países, mientras las empresas aportaron insumos a un centenar de Estados del mundo y agencias como la OMS.

Ciudadanos comunes de forma espontánea se involucraron en campañas caritativas y, por ejemplo, un grupo de exbecarios en Cuba recaudó 141 137,50 yuanes (alrededor de 20 162 dólares), adquirió mascarillas faciales y trajes de protección y los entregaron a la misión diplomática como muestra de gratitud por la formación recibida en la isla.

Aparte de proporcionar equipamiento y productos médicos que urgen, los especialistas de China ofrecen a la comunidad internacional la experiencia e información acumulada durante estos meses de lucha epidemiológica.

Todas esas iniciativas se resumen en una expresión ya viral en las redes sociales del estado oriental que combina el inglés y el mandarín: You 滴答滴答 me, I 哗啦哗啦 you.

La frase se deriva del proverbio chino ‘Una gota de agua es devuelta como un gran manantial’ y enfatiza en la lucha del mundo contra un enemigo común que solo podrá derrotarse con la unidad y la cooperación de todos.