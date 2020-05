Sector turístico exige medidas de auxilio ante ampliación del cierre de fronteras

San José, 7 may (Elpaís.cr).- El sector turístico nacional exigió medidas de auxilio contundentes después de que el Gobierno de Costa Rica anunció que el cierre de fronteras se mantendrá hasta el próximo 15 de junio.

La Cámara Nacional de Turismo aseguró que tiene claro que esta disposición no es única de Costa Rica.

Los últimos datos de un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) muestran que el 100% de los destinos han impuesto restricciones de este tipo como respuesta ante el covid-19 y no las han levantado en su totalidad, no obstante, el gremio insiste en que estas decisiones deben venir acompañadas del apoyo adecuado.

“No bastan los programas anunciados a nivel general, requerimos que el Gobierno comience a tomar medidas específicas para el turismo: financiamiento en condiciones especiales para inyección de capital de trabajo para la reactivación de las empresas, reducción de las tasas de los créditos vigentes y la moratoria del pago de estos por un plazo mayor», declaró el presidente de Canatur, Rubén Acón.

«Que se haga llegar, de forma oportuna, el Bono Proteger para el 98% de las personas afectadas del sector turismo que aún no lo han recibido, así como, el respaldo con una serie de iniciativas que se encuentran en la Asamblea Legislativa y a las cuales el Poder Ejecutivo no ha mostrado apoyo político, tampoco es posible asumir el pago de los servicios públicos cuando no recibimos ni un cinco”, fueron otras de las necesidades puntualizadas por Acón.

Costa Rica mantiene cerradas sus fronteras desde el pasado 18 de marzo para contener la propagación del covid-19, y desde entonces, inició una temporada de ingresos nulos para las empresas que dependen de las llegadas internacionales de forma directa.

Canatur se queja de que a ello se suman todas las directrices sanitarias aplicadas que restringen la movilización de personas a lo interno del país y la clausura de establecimientos, lo que agrava la situación para los negocios que viven del turismo nacional.

“Desde que se decretó la medida sanitaria que impide el ingreso de turistas extranjeros al país, el sector completo: guías, agencias, operadores, hoteles, restaurantes, transportistas y toda la cadena de valor, incluidos miles de colaboradores, comenzaron a vivir una situación muy compleja. Hemos comprendido que se debe anteponer a las personas, sin embargo, ocupamos un apoyo decidido al turismo o de lo contrario, no podremos levantarnos de esto”, detalló.

“Hemos dicho que la recuperación del sector puede tomar de 18 a 24 meses, pero las acciones anunciadas no son suficientes para poder sostener la industria que por más de 20 años ha sido la principal generadora de divisas de Costa Rica”, lamentó el presidente de Canatur.