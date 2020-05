Los mercados financieros en tiempos del COVID-19

Madrid, 12 may (DNP).- Los mercados están enviando señales contradictorias que dificultan pronosticar con exactitud el alcance del impacto económico del coronavirus. Estas señales hacen que invertir hoy en día se haya vuelto una misión más complicada que nunca.

Ahora bien, el cisne negro que está suponiendo el coronavirus ofrece también grandes oportunidades para quienes sepan aprovechar a su favor los precios de saldo que se están registrando en prácticamente todos los mercados financieros. En este artículo vamos a tratar de hacer un breve análisis sobre qué cabe razonablemente esperar de los principales mercados financieros, siendo conscientes de que se trata de una tarea harto complicada por todas las variables inciertas presentes.

El mercado de divisas, calma relativa

El mercado de divisas, conocido popularmente como Forex en jerga financiera, es uno de los más estables en tiempos de incertidumbre. Y esta situación tan atípica que vivimos no está siendo la excepción. A día de hoy, las principales divisas cotizadas están registrando una cierta calma, a diferencia de lo que está sucediendo en otros mercados.

Esto se debe principalmente a que las palancas que activan los movimientos de las cotizaciones tienen su origen en las decisiones tomadas por los todopoderosos bancos centrales, que cuentan con grandes poderes destinados a la estabilización de las divisas especialmente en tiempos de turbulencias como el que estamos atravesando. Es algo que no sucede en el resto de mercados financieros, más a merced de la acción libre de sus participantes y sujetos a variaciones de precios más agresivas. Por ese motivo, el mercado de divisas es uno de los más apreciados por los inversores minoristas, en especial ahora que podemos encontrar los mejores bonos de Forex a golpe de ratón para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrece actualmente este mercado.

El mercado de criptomonedas, volatilidad al cuadrado

El mercado de criptomonedas, liderado por el bitcoin, es uno de los más volátiles del mundo. Por este motivo, es posible ganar grandes sumas de dinero pero también perderlas si no adoptamos las precauciones necesarias. Al igual que sucedió con prácticamente todos los mercados financieros, cuando se declaró la emergencia mundial del coronavirus, las cotizaciones de prácticamente todos los criptoactivos se desplomaron de manera espectacular. En marzo, en apenas un día, el bitcoin perdía el 50 % de su valor, pasando de los 8000 a los 4000 dólares. Un desplome no apto para los inversores con más aversión al riesgo.

La otra cara de la moneda es que ahora que la situación parece estar calmándose, el bitcoin ha perforado la barrera de los 9000 dólares y el resto de criptomonedas siguen el rumbo marcado por la reina. Todos estos movimientos bruscos no deberían sorprendernos, ya que hablamos de un mercado emergente, con poca liquidez y altamente especulativo en condiciones normales. Por lo tanto, no es extraño que, en condiciones excepcionales, se produzcan estos movimientos de precio tan extremos.

El mercado de materias primas, con activos en precios negativos

El mercado de materias primas se subdivide a su vez en metales preciosos, materiales energéticos y productos agrícolas. Solo en el caso de los metales preciosos, con el oro a la cabeza, se ha registrado un crecimiento sostenido. Una vez más, el oro ha demostrado que cumple a la perfección su tarea de actuar como valor refugio en tiempos convulsos como estos.

Exactamente lo contrario ha sucedido con el resto de materias primas. Hace unos días, el petróleo se desplomaba hasta cotizaciones negativas, un fenómeno que pocos analistas hubieran llegado a concebir hace apenas unos meses. Los precios del petróleo se están recuperando paulatinamente pero todavía tienen mucho recorrido por delante hasta acercarse a las cotizaciones de principios de año.

Las cotizaciones de las materias primas agrícolas han sufrido pérdidas muy moderadas, pero hay que tener en cuenta que los vehículos de inversión para operar con ellas tienen un carácter más bien defensivo que especulativo, destinado a que los productores puedan asegurar sus cosechas frente a fluctuaciones de precios excesivas.

En resumen, los principales mercados financieros (Forex, criptomonedas y materias primas) no se han visto inmunes a la irrupción del COVID-19. Todos se han contagiado en menor o mayor medida del miedo generado por un enemigo invisible desconocido que ha doblegado a la economía mundial en cuestión de semanas. Los mercados se encuentran en un estado de indecisión y muchos de ellos ofrecen activos a precios atractivos pero, atención, esto no significa que no puedan seguir depreciándose más todavía, especialmente si se publican noticias negativas con respecto a la fase de desconfinamiento.