El Papa reza por quienes se ocupan de la limpieza. Solo en Dios Padre somos hermanos (Vídeo)

Roma, 17 may (Vatican News).- En la misa en la Casa Santa Marta, Francisco piensa en aquellos que realizan servicios de limpieza en casas, hospitales, calles, un trabajo escondido necesario para sobrevivir.

Francisco preside la misa en la Casa Santa Marta el sexto domingo de Pascua. En la introducción dirigió sus pensamientos al personal de limpieza:

Hoy nuestra oración es por las muchas personas que limpian los hospitales, las calles, que vacían los cubos de basura, que van por las casas para llevarse la basura: un trabajo que nadie ve, pero es un trabajo que es necesario para sobrevivir. Que el Señor los bendiga, los ayude.

En su homilía, el Papa comentó el Evangelio de hoy (Jn 14, 15-21) en el que Jesús dice a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes».

Jesús – dijo el Papa – da paz a los discípulos con una promesa: no los dejaré huérfanos. Los defiende del dolor de la orfandad. Hoy en el mundo hay un gran sentimiento de orfandad: falta el Padre, aunque se tengan muchas cosas. Siempre existe el deseo de conocer al Padre, incluso en los mitos antiguos. Buscar al Padre que falta. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que falta el Padre. Un sentido de orfandad que toca la fraternidad. Por eso Jesús promete el Paráclito, que nos enseñará el acceso al Padre. El Espíritu Santo no viene a hacer sus clientes, viene para recordar el acceso al Padre. No existe una espiritualidad sólo de Jesús o del Espíritu Santo: hay un Padre que es el centro de todo, el origen de todo. Sólo con esta conciencia de hijos podemos vivir en paz entre nosotros. Las guerras tienen una dimensión de orfandad: falta el Padre que crea la paz. Pedro, en su primera carta, invita a los cristianos a responder con dulzura y respeto a los que piden la razón de la fe: la mansedumbre que da el Espíritu Santo que enseña esta dulzura a los hijos del Padre. No enseña a insultar. El sentido de orfandad provoca insultos y guerras: si falta el Padre no hay hermandad. Quien pertenece al Padre tiene hermanos y hermanas. Pidamos al Espíritu Santo – esta es la oración conclusiva del Papa – que nos recuerde siempre este acceso al Padre, que nosotros tenemos un Padre, y que dé a esta civilización que tiene este sentido de orfandad la gracia de encontrar al Padre que da sentido a la vida y hace de la humanidad una familia.