Empresarios centroamericanos exigen a Costa Rica eliminar controles en fronteras por Covid-19

San José, 18 may (Prensa Latina) El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) solicitó al gobierno de Costa Rica reconsiderar su decisión de limitar a partir de hoy el ingreso de transportistas extranjeros para evitar focos de Covid-19 en sus fronteras.

El Planteamiento del sector privado regional ante la implementación de acciones unilaterales señala que los dos decretos ejecutivos de Costa Rica tendrán un impacto negativo en el abastecimiento regional de productos indispensables para combatir la Covid-19 y un adecuado acceso de alimentos a la población.

Respaldado por 17 agrupaciones de las naciones centroamericanas, el Planteamiento pide a los países del istmo apoyar la urgente elaboración y aplicación inmediata del Protocolo para el sector transportista centroamericano que establezca los procedimientos coordinados entre los Estados para evitar contagios y garantizar la fluidez del comercio.

El ministro de Gobernación, Seguridad Pública y Policía, Michael Soto, reveló el sábado que los transportistas extranjeros solo podrán ingresar a las instalaciones de los puestos fronterizos terrestres costarricenses a fin de mantener las importaciones y exportaciones, para lo cual definieron tres modalidades: desenganche, enganche y relevo.

En la primera, explicó, el conductor ubica la unidad de transporte en la zona primaria, ya sea esta carga de importación o exportación con el fin de separar su cabezal de su carga/contenedor.

En la segunda, prosiguió, un transportista engancha ese contenedor/carga a su cabezal y traslada la mercancía, ya sea hacia el territorio nacional o hacia la región centroamericana, mientras en la tercera habrá que garantizar la desinfección/limpieza profunda del cabezal, previo a que el nuevo conductor lo ocupe.

Al conocer esta decisión del gobierno de Costa Rica, en un audio divulgado por radiodifusoras, el vicepresidente de la Gremial de Transportes Pesados de Guatemala, Juan Carlos Limatuj, calificó de «indignante» lo que pasan los conductores en el puesto fronterizo de Peñas Blancas (frontera norte de Costa Rica con Nicaragua).

‘He estado leyendo las disposiciones de parte del gobierno tico en contra de todo el transporte centroamericano, no solo de Guatemala sino, de Centroamérica. Costa Rica tiene sus leyes, no podemos oponernos, está tomando sus medidas drásticas en bien de su población, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. No llevarles más mercancía’, dijo.

Consultada al respecto, la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, reconoció que la situación es apremiante, es verdad que ha causado reacción en los transportistas y mucha preocupación y estamos atendiéndolo con mucha seriedad.

‘No queremos causar disrupción comercial, no queremos causar enojo ni molestia pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias e ir probando cuáles son las medidas que puedan balancear el interés mayor de la salud con el interés también importante de desarrollo, de necesidades básicas y de empleo, que da el comercio regional’, subrayó.