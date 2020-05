Se desconoce aún el efecto de las mutaciones del nuevo virus según experta rusa

Moscú, 22 may (Sputnik).- Los cambios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 traen consecuencias que aún desconocemos, advirtió en declaraciones a Sputnik la jefa de la oficina nacional de protección al consumidor (Rospotrebnadzor), Ana Popova.

«La mutabilidad del virus no es alta, lo sabemos a ciencia cierta… Ni siquiera podemos compararlo hoy al virus de la gripe. Otra cosa es que varias decenas de mutaciones documentadas hasta hoy −y es algo normal para cualquier microorganismo− no se pueden evaluar en cuanto al cambio de sus capacidades para afectar a personas causando enfermedades graves o no graves», declaró Popova.

Todas las naciones que logran secuenciar el genoma del virus, añadió la titular de Rospotrebnadzor, suben estos resultados a diversas redes de información, y es precisamente el análisis de estos datos lo que demuestra que la mutabilidad del SARS-CoV-2 no es alta.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A lo largo del mundo se han detectado hasta ahora más de 4,99 millones de casos de infección por el patógeno, entre ellos más de 328.000 decesos, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. (Sputnik)