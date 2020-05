Lula desea ser cabo electoral en comicios de 2022 en Brasil

Brasilia, 23 may (Prensa Latina) El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró hoy que solo desea ocupar la posición de cabo electoral y descartó la de candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2022.

‘Dije que no necesito ser candidato de nuevo, aunque creo que viviré hasta los 120 años’, escribió Lula en la red social Twitter.

Afirmó que el Partido de los Trabajadores (PT) tiene muchas buenas personas y mencionó al excandidato presidencial Fernando Haddad y a Flavio Dino, del Partido Comunista de Brasil. ‘Quiero ser un cabo electoral’, recalcó.

También el exdirigente obrero expresó su simpatía por el exministro Ciro Gomes, quien fue derrotado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 y que perpetró ataques sistemáticos contra el exgobernante y el PT.

‘Ciro decidió que quiere el voto de los que odian al PT. Que vaya con Dios. Si es posible construir un proyecto para recuperar la democracia, entonces juntos. Pero en las elecciones cada uno va a jugar su propio proyecto’, aclaró el exmetalúrgico.

Recientemente Lula descartó presentarse como pretendiente al poder, pese a su popularidad.

‘Para ser candidato tendría que estar ciento por ciento sano, hacer 10 discursos al día. No puedo ser candidato y seguir siendo un anciano en el palacio (del Planalto, sede del Poder Ejecutivo)). He cumplido mi cuota. Espero que el PT y Brasil no me necesiten’, señaló durante una entrevista con el portal de noticias UOL.

Comentó que ‘cuando digo que quiero recuperar la democracia en Brasil, no significa que tenga que volver a la presidencia’.

Pero, precisó, ‘quiero recuperar mis derechos políticos. Porque los sinvergüenzas que me condenaron no tienen la dignidad que tengo’.

Aunque desecha convertirse en abanderado, reconoció que le gustaría enfrentarse en esos comicios al exjuez Sérgio Moro, quien lo condenó sin pruebas por supuestos actos de corrupción.

Calificó al renunciado exministro de Justicia y Seguridad Pública de mediocre y ‘sin estatura política’.

Tras cumplir 580 días de prisión política, el expresidente salió en libertad el 8 de noviembre luego de haber sido condenado sin pruebas por Moro en el caso del apartamento triplex en el área litoral de Guarujá (Sao Paulo) para que no disputara las elecciones de 2018.