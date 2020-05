La India traslada tropas adicionales a la frontera con China en Ladakh

Nueva Delhi, 24 may (Sputnik).- Las Fuerzas Armadas de la India trasladaron varios batallones de infantería a la línea de control en la zona de Ladakh, la frontera no demarcada con China, informó este domingo el periódico The Times of India.

«Varios batallones de infantería adicionales han sido trasladados a Ladakh de otras áreas para asegurar que puedan reemplazar en ‘la retaguardia’ a las tropas que fueron trasladadas a los lugares de confrontación con el Ejército Popular de Liberación (EPL)» de China, comunicó el medio citando a su fuente.

La India y China desplazaron a Ladakh unas unidades adicionales, después de que a principios de mayo unos 150 militares de China y la India participaran en una confrontación cerca del paso fronterizo Naku, en el estado de Sikkim.

Esta semana otro enfrentamiento entre guardias fronterizos de los dos países estalló en Ladakh, como resultado de lo cual, varios uniformados indios fueron detenidos y luego liberados.

No se revelan los motivos de la escalada de tensión en la zona fronteriza pero, según el medio, China está indignada por la finalización de la construcción de la carretera de 255 kilómetros, que proporciona acceso a la llanura de Depsang, el valle de Galvan y se eleva al paso de la cordillera del Karakórum.

Según el Ministerio de Exteriores chino, militares indios «impiden el patrullaje y la realización de las operaciones de las tropas fronterizas de China».

Entre China y la India existe una disputa territorial sobre la pertenencia de una parte del territorio montañoso en el norte de la región de Cachemira, así como de casi 60.000 kilómetros cuadrados en el estado Arunachal Pradesh. La línea actual de control pasa por la región de Ladakh.

En otoño de 1962 la disputa se desembocó en una guerra fronteriza. En 1993 y 1996 China y la India firmaron acuerdos sobre mantenimiento de la paz en las regiones en disputa. (Sputnik)