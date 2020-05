Zuckerberg critica a Twitter por erigirse en árbitro ante Trump

Washington, 28 may (Sputnik).- El fundador y primer ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, criticó a Twitter por actuar como árbitro de la verdad con respecto al presidente de EEUU, Donald Trump.

«Tenemos una política diferente a la de Twitter en esto, creo», dijo Zuckerberg en una entrevista con el canal Fox News.

Zuckerberg cuestionó que las compañías privadas y, en particular, las redes sociales puedan atribuirse el papel del árbitro.

«Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea», afirmó. «Las compañías privadas, especialmente las plataformas [de redes sociales] , probablemente no deberían, no deberían estar en la posición de hacerlo», añadió.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con «regular enérgicamente» o incluso «cerrar» las plataformas de redes sociales si continúan «silenciando las voces conservadoras». El mandatario reaccionó así a su medio favorito, Twitter, que dio un paso sin precedentes el martes al aplicar a varios de sus mensajes la etiqueta de potencionalmente engañosos.

El mandatario acusó a Twitter de interferir en las elecciones de 2020 por marcar como información no verificada dos de sus tuits afirmando que las papeletas de votación por correo darían lugar a un fraude electoral.

La etiqueta, que Twitter ha diseñado para combatir la información errónea y las afirmaciones no verificadas, está vinculada a una página seleccionada con enlaces y resúmenes de artículos que describen como infundadas las afirmaciones de Trump. (Sputnik)