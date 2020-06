EEUU: honran a George Floyd en primero de varios servicios fúnebres

Washington, 4 jun (Prensa Latina).- Luchadores por los derechos civiles, legisladores, artistas y familiares asistieron hoy al primero de los servicios fúnebres de George Floyd, el afronorteamericano fallecido bajo custodia policial luego de que un agente se arrodilló sobre su cuello.

El Santuario Frank J. Lindquist de la Universidad North Central, en Minneapolis, la ciudad donde murió Floyd el pasado 25 de mayo, fue el escenario del servicio conmemorativo de este jueves, el cual tuvo entre sus oradores al reverendo Al Sharpton.

‘Quiero que no nos sentemos aquí y actuemos como si tuviéramos un funeral programado. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense’, expresó el activista por los derechos civiles.

Sharpton remarcó que lo celebrado hoy no es un funeral normal ni una circunstancia normal, pero lamentó que es algo que sucede demasiado a menudo, ‘y tenemos que lidiar con eso’.

De acuerdo con la cadena CNN, el reverendo pronunció una incisiva reprimenda contra el racismo y señaló que durante más de 400 años los negros han sido marginados porque Estados Unidos ‘mantuvo su rodilla en nuestro cuello’.

Por su parte, el abogado de la familia de Floyd, Benjamin Crump, manifestó que no puede haber dos sistemas de justicia en Estados Unidos, uno para los negros y otro para los blancos.

George Floyd es el momento de darnos la mejor oportunidad que he visto en mucho tiempo para alcanzar esa gran idea en la que se fundó este país, expresó el letrado en momentos en los que el país es escenario de multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial en decenas de ciudades.

Además de ellos dos, en el servicio fúnebre estuvieron presentes el reverendo Jesse Jackson, el activista Martin Luther King III, la sendora Amy Klobuchar, la representante Ilhan Omar y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, entre otras figuras.

La actriz Tiffany Haddish, el comediante Kevin Hart y el rapero Chris ‘Ludacris’ Bridges también asistieron al evento, en el que hermanos y otros familiares de Floyd hablaron sobre la huella que dejó en sus vidas.

Medios de prensa reportaron que cientos de ciudadanos estuvieron este jueves en un improvisado monumento creado afuera de la tienda donde Floyd fue asesinado, en el cual se han colocado flores y letreros debajo de un mural hecho en su honor.

La mayoría de las manifestaciones posteriores a la muerte de Floyd han sido descritas como pacíficas, pero a veces se tornaron violentas y llevaron a enfrentamientos con las fuerzas del orden, ‘lo que refleja la ira generada durante años de injusticia racial y vidas negras apagadas’, dijo al respecto el diario USA Today.

Tras el funeral de hoy, el cuerpo de Floyd será trasladado a Raeford, Carolina del Norte, donde nació hace 46 años, para unas honras públicas y un réquiem familiar privado el sábado; en tanto el lunes y martes habrá servicios funerarios en Houston, Texas, donde residió una parte de su vida.