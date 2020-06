EEUU: suben los casos de coronavirus, Washington mira a otro lado

Washington, 11 jun (Prensa Latina) Mientras los nuevos contagios por el coronavirus SARS-Cov-2 registran incrementos en una veintena de estados norteamericanos, los líderes políticos en la capital del país se enfocan hoy en otros temas alejados de la pandemia.

De acuerdo con datos del diario The New York Times, en total suman 21 los territorios donde ocurrieron incrementos en la cantidad de nuevos infectados durante los últimos 14 días, entre ellos California, Texas, Florida y Arizona.

Por su parte, la página digital Worldometer indicó que en la tarde de este miércoles la nación norteña contabilizaba más de 115 mil muertes por la Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, en tanto se calculaban más de dos millones 64 mil contagiados.

A pesar de esos datos, el presidente Donald Trump, quien suspendió hace más de un mes las sesiones informativas diarias sobre la pandemia, se dedicó en la jornada de ayer a anunciar la reanudación de sus mítines de campaña, y a expresar su rechazo a que se cambien los nombres de bases militares bautizadas en honor a generales confederados.

Por su parte, los miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, estaban enfocados en el tema de la brutalidad policial, que ha desatado multitudinarias manifestaciones en las últimas semanas, en tanto el Comité de Salud del Senado analizó planes para el regreso de los niños a las escuelas.

A medida que las cifras sombrías de la pandemia continúan aumentando, el presidente Trump y los legisladores de ambos partidos exhiben su habitual capacidad de atención corta, indicó al respecto el Times.

Según el periódico, esa situación alarma a los expertos en salud pública, quienes temen que una segunda ola de infecciones pueda dar un golpe más brutal que la primera, mientras los líderes políticos de la nación están mirando para otro lado.

La publicación sostuvo que parece haber un acuerdo tácito entre los partidos: los demócratas han dejado de insistir en el distanciamiento social, mientras que Trump planea reanudar sus manifestaciones políticas.

No hay un flujo diario de información en torno a la Covid-19, y en ausencia de eso, las teorías de todos sobre qué hacer a continuación compiten entre sí. No hay voz de autoridad que diga: esto está bien, esto no está bien, declaró al medio Rory Cooper, un estratega republicano.

A decir del diario, este cambio en el énfasis hacia otros temas es una señal de que la nación ‘ya no está en pie de guerra, sino que ha llegado a aceptar que la pandemia de coronavirus no va a desaparecer pronto y debe incorporarse a la vida cotidiana de los estadounidenses’.

‘Los políticos y los funcionarios de salud ahora simplemente están tratando de minimizar su impacto, sabiendo que los estadounidenses continuarán enfermándose y muriendo’, apuntó la publicación.