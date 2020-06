Guatemala ajusta plan contra Covid-19 ante pobre inversión en salud

Guatemala, 10 jun (Prensa Latina) En la fase crítica de la Covid-19, Guatemala ajusta hoy su estrategia para sortear la enfermedad con la vista puesta en un pecado casi original, la baja inversión en salud frente al aumento diario de casos.

Rumbo a la cresta de la ola, la saturación de los hospitales ha impactado a casi todos los países y la situación aquí podría llegar a ser caótica, pues ya se observan los primeros síntomas de colapso con el agravante de falta de insumos médicos.

En busca de una estrategia integral que permita enfrentar la crisis, el jefe de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus (Coprecovid), Edwin Asturias, adelantó que los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de Dios recibirán pacientes críticos y no los temporales como hasta ahora.

Estos últimos, en funcionamiento tres de los cinco diseñados por el Gobierno para sortear la emergencia, se encargarán de personas con síntomas moderados y del rebalse crítico, explicó en conferencia virtual, luego de confirmarse un total de siete mil 866 contagios.

La planificación deja para hospitales de área y los centros de atención municipal los casos leves o asintomáticos, que pudieran permanecer también en sus casas bajo estricta cuarentena, de acuerdo con el esquema de estratificación dado a conocer.

Como pieza clave del nuevo plan, Asturias informó que buscarán duplicar el número de pruebas de Covid-19 hasta cinco mil por días a partir de la incorporación de test de antígenos, con la ventaja de resultados más rápidos.

Actualmente, uno de cada cinco guatemaltecos que llega a los centros de atención para un diagnóstico de coronavirus da positivo, un 20 por ciento, confirmó el comisionado.

Un número que también será decisivo para la planeada reapertura del país, según las cuatro etapas diseñadas rumbo al desconfinamiento.

‘Nos hemos trazado un indicador que nos ayudará en las fases de desescalada, y es vigilar el porcentaje de pruebas positivas porque esto nos indica qué tanta intensidad hay de contagio’, afirmó.

Luego de 12 semanas con presencia confirmada de la Covid-19 en el país y gran parte de este tiempo bajo toque de queda, la Coprecovid tiene como objetivo reencaminar algunas de las acciones emprendidas antes de que la pandemia impactara de forma directa en Guatemala, donde por décadas el sistema de salud pública enfrenta precariedades.

A juicio de Asturias, ‘el pecado de países como Guatemala es no haber invertido en su salud, y en una crisis como esta no podemos pretender componer en tres meses lo que no se ha hecho en 30 años’.