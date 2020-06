El Parlamento español pide al Gobierno retirar las medallas a torturadores franquistas

Madrid, 11 jun (Sputnik).- El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves una Propuesta No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a revocar las condecoraciones otorgadas a torturadores franquistas como el célebre ‘Billy el Niño’, fallecido recientemente a causa del covid-19.

En concreto, el texto pide al Gobierno «revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos».

El pleno de la cámara aprobó la PNL con 207 votos a favor, 57 votos en contra y 86 abstenciones.

El texto pide que específicamente retirar las condecoraciones otorgadas a Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, que falleció sin sentarse en el banquillo de los acusados por sus crímenes pese a años de lucha judicial de sus víctimas.

Para asegurarse de que se retiran las condecoraciones de ‘Billy el Niño’ –por las que el torturador estuvo cobrando compensaciones extra hasta el día de su muerte– el texto especifica que «la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo».

El texto también pide que se elabore un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que «representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión».

Durante el debate previo a la votación –celebrado en la tarde del miércoles– las formaciones de derechas acusaron al Gobierno de querer hacer un ejercicio de «revisionismo histórico».

Sin embargo, la propuesta salió adelante con el apoyo de las formaciones de izquierdas e incluso de liberales y nacionalistas vascos o catalanes.

La Proposición No de Ley, que no tiene efectos vinculantes, fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), los dos partidos que conforman el actual Gobierno.

Es decir, los partidos instalados en el poder Ejecutivo utilizaron esta propuesta para instar a su propio Gobierno a retirar las medallas a torturadores, algo que fue criticado por otras fuerzas de izquierda.

«Me parece una cosa lo suficientemente grave como para no traerlo al Congreso como una PNL. Me gustaría mucho más, señores del Gobierno, levantarme una mañana y leerlo en el Boletín Oficial del Estado», dijo Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid, una escisión de Unidas Podemos.

«No nos traigan una PNL para instar a su propio Gobierno (…) háganlo por decreto. Mañana. Ya están tardando», añadió Errejón.

El discurso de este diputado, visiblemente emocionado porque su padre se encuentra entre los torturados por ‘Billy el Niño’, se volvió viral rápidamente en redes sociales.

Errejón empezó su intervención respondiendo a Guillermo Díaz, un diputado de la formación liberal de Ciudadanos que criticó a los partidos del Gobierno por lo que a su modo de ver es desenterrar heridas del pasado.

¿Alguno en esta cámara ha sacado a su hijo muerto de entre los escombros de un bombardeo? ¿Alguno ha visto fusilar en plena calle a sus amigos o familiares? ¿Se han llevado ante sus ojos a su padre o a su hermano sabiendo que lo iban a matar? No», dijo Díaz, que instó a los españoles a «mirar hacia delante».

Ante esas palabras, Errejón respondió de la siguiente manera: «Sí, mi padre. Tenía 23 años, lo detuvo ‘Billy el Niño’ y lo torturó».

«Usted no puede decir que esto es molestar a los españoles. ¿Qué pasa? ¿Mi padre no es español? ¿Es menos español que usted? Es tan español que luchó por la libertad de España y la sangró», añadió.

Más allá de los nulos efectos reales de la PNL, el debate parlamentario sirvió para manifestar la intención del Gobierno de conseguir avances en la materia y, sobre todo, para visibilizar una vez más que la herida de los crímenes franquistas todavía no ha cicatrizado en España. (Sputnik)