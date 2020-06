Médicos de Honduras denuncian gestión del gobierno ante Covid-19

Tegucigalpa, 11 jun (Prensa Latina) Más de 50 galenos adscritos a la organización Médicos de Honduras denunciaron la mala gestión del gobierno en el manejo de la crisis sanitaria de la Covid-19, a través de una declaración que hoy replican medios locales.

El grupo de 55 doctores egresados hace más de 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hicieron notar como nunca antes se había contado con tanto dinero para el sector sanitario, pero como tampoco se había manejado y despilfarrado de una manera tan burda e inconsciente.

El documento expone igualmente que desde el inicio de este gobierno (2014) el tema de salud fue utilizado para buscar réditos políticos, y cada vez que existió un problema se crearon comisiones o juntas interventoras que no lograron resolverlo y solo sirvieron para ganar tiempo e invisibilizar el asunto.

Si faltan medicamentos se acusa al personal de robárselo, si no funcionan los quirófanos es porque alguien se robó hasta un tornillo, si no hay cupos llegaron a la desfachatez de decir que es culpa de la población que se enferma porque no se cuida, indicó el texto que reproduce el diario Criterios.

Los doctores también revelaron que por amor a la profesión y los pacientes de esa organización callaron y aceptaron trabajar sin insumos, sin exámenes elementales, sin equipos adecuados, atendiendo incluso en el suelo al no existir tan siquiera camillas en las instalaciones hospitalarias.

Pero reconocieron que sus conciencias ya no soportan callar porque no es el ejemplo que desean dar a sus hijos ni a las nuevas generaciones de personal de salud.

Por tales motivos, exigieron al Gobierno de la República cumplir con su obligación constitucional (aunque lamentablemente no esté muy acostumbrado a respetarla) de garantizar la salud y la vida de los ciudadanos.

De igual forma, enumeraron un listado de malas gestiones que ocurrieron en medio de la pandemia de la Covid-19, que pusieron en tela de juicio el tratamiento y atención a pacientes de la enfermedad.

El manifiesto de Médicos de Honduras aparece en medio de dos situaciones contradictorias en medio de la epidemia que azota al territorio hondureño.

Por un lado, el país comenzó desde el lunes la reapertura inteligente de su economía, y por el otro, esta semana se disparó el número de casos confirmados por las autoridades sanitarias, con dos picos de más de 400 contagios en las dos últimas jornadas.

Actualmente Honduras registra siete mil 360 enfermos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 270 fallecidos, de los cuales 19 se reportaron ayer.