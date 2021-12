El realismo como ciencia jurídica del derecho para los abogados

El derecho es una forma de hablar mediante un lenguaje jurídico, según palabras del profesor Enrique Pedro Haba, de la Universidad de Costa Rica, esta corriente presenta características con el uso del discurso jurídico, además, lo que manifiestan las normas, pues, es la costumbre, la clave en estos aspectos y sus construcciones mentales adquiridas, por ejemplo; podemos decir la palabra “sombrero”, es igualmente al término en inglés “hat” de manera tal, se trataría en este caso de lo mismo. Así, puede existir o no, algo verdadero, y tener razón en la interpretación jurídica, ¿Qué sucedería si esta palabra tiene otro significado?

Algo se puede mencionar o decir que existe, cuando se realiza una interpretación jurídica ¿Cómo interpretar el significado de una ley? Podríamos expresar, es la activación de una costumbre mental cotidiana adquirida, por la facultad de vincular las palabras o a veces por alguna cosa, imagina su percepción, asimismo, el significado verdadero, con distintos grados inherentes en su entender de cuestiones legales, y no depende del lenguaje, sino de la ley, creyendo el intérprete que una de esas valoraciones es la correcta.

Con el examen de la cuestión real, los análisis legales pueden ser efectivamente desprendimientos de lógicas de la doctrina a la cual, van a terminar en la interpretación de la Ley, por lo que eligió una actividad o la otra, está de acuerdo con los criterios vistos, el término doctrinario y aplicado a la ley, puede ser la interpretación más útil, para quién es dable examinarlo, implica sus métodos o corrientes, puede ser la realista o la normativista, las cuales, existen para las ciencias sociales.

La corriente realista

Se plantea de la siguiente manera, la tecnología social se activa hablando de estas costumbres lingüísticas y van a utilizar la más beneficiosa, acorde a los tiempos, para ayudar a la sociedad, en consecuencia, la práctica de cosas sencillas y elementales marcan las ciencias jurídicas realistas.

La corriente normativista

Busca el significado de lo verdadero, lo creado, se mantienen en este plano, no existen interpretaciones jurídicas reales, existen las conocidas o convenientes, unas más que otras. Para crear expresiones jurídicas se mantienen en el plano de la costumbre.

Ciencia jurídica realista

No se enseña a los jueces, tampoco a los abogados, estos revisan los hechos del caso, doctrina y posteriormente aplican la ley. Por lo anterior, el realismo, se utiliza para que las cosas se puedan aplicar lo mejor adecuado para el derecho, es una tecnología social, por medio de criterios valorativos ya afirmados y estudiados. La clave del realismo, y su influencia se tienen hasta que se ponga en práctica, estudiar el saber de qué se está hablando,

Ciencia jurídica normativista

Realiza un análisis de la doctrina, jurisprudencia, como función práctica de los tribunales busca investigar lo que dicen los papeles, cual es su significado, la influencia de estas leyes hasta ponerlas en la práctica. Utilizan la doctrina, así como la normativa más beneficiosa.

El realismo

Examina para qué sirve la ley, saber qué dicen estos papeles este es el filtro básico, constructos y categorías mentales, pueden contribuir y haber discusiones por el lenguaje, vida cotidiana, filosóficos, dogmático, definiciones generales a las aplicaciones prácticas.

Lo que no se quiere enseñar

La costumbre es una fuente del derecho, la realidad, es otra, y una de las discusiones jurídicas, no es un problema difícil, sino es como se resuelve la litis, pues, a veces no se trata como una tecnología social realista, el problema, para ampliar el examen empírico: investigaciones, objetivos , estudios, buscan la solución, y si sirve o no, el aumento de la pena no funciona, cual es la pregunta planteada, la clave puede ser una relación de medios afines. La ciencia jurídica normal, se ve en la facultad derecho y estudian los códigos, doctrina, jurisprudencia y reglamentos, la ciencia jurídica realista, realiza estudios que aparecen en las Revistas de Teoría del Derecho, asimismo, se preguntan, ¿porqué funcionan o deberían de funcionar las cosas en el derecho? Expone un razonamiento correspondiente su prescripción del sentido verdadero del conocimiento, hipotéticamente cotidiano de la dinámica social, como funciones de lenguaje, antes de las normas o hechos, un acervo detrás de las palabras.

Por ultimo, el conocimiento normal, como la interpretación es una mezcla de elementos cognoscitivos científicos, objetivos y subjetivos antes de las normas, hubieron hechos, un hacer detrás de las acciones hacia el campo del derecho, es el pensamiento humano, porque abarca tanto hacia adelante como hacia atrás. El significado de los realistas, encuadra dentro del marco pragmático, lingüístico, que sucede en la practica. EL normativista utiliza la semántica, entiende al escuchar.

(*) William H. Aguirre Caballero es abogado.