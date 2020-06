Modo básico de Google Chrome: cómo activarlo para ahorrar hasta 60% de datos móviles

Madrid, 15 Jun. (Portaltic/EP) – El navegador Chrome de Google cuenta con una función que no está entre las más conocidas pero resulta muy útil con la que permite a los usuarios ahorrar hasta un 60 por ciento en el consumo de datos: se trata del modo básico.

Esta característica se anunció el año pasado, y cuando está activada, Chrome utiliza los servidores de Google para cargar las páginas web más rápido. El modo básico reescribe las páginas lentas para cargar solamente el contenido esencial y reducir así el consumo de datos.

Este modo cuenta con algunas limitaciones, ya que Google informa de que no se puede usar al navegar en pestañas de incógnito, así como que puede que algunas páginas web no accedan a la ubicación o no sea posible acceder a redes locales de webs, como los sitios internos de empresas.

Cómo activarlo desde Android

El modo básico se encuentra disponible solamente en la versión del navegador para móviles con sistema operativo Android, no así para iOS ni para ordenadores.

Para activarlo, es necesario hacer clic en el botón ‘Más’ en la esquina superior derecha de la aplicación de Chrome, y ahí pulsar en ‘Configuración’. En la parte inferior de este menú se ubica la opción ‘Modo básico’, desde donde puede activarse.

Desde este punto, los usuarios también pueden acceder a más información y consultar la cantidad de datos que han ahorrado mediante el uso del modo básico y en qué páginas se ha producido este ahorro.