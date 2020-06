Los antiguos israelitas usaban hachís en sus ritos religiosos

Jerusalén, 13 jun (Sputnik).- El uso del hachís (cannabis) como droga tiene miles de años de historia y debió comenzar en China o India antes de expandirse por el resto del mundo; sin embargo hace 2.700 años los antiguos israelitas lo usaban en ceremonias religiosas, según un estudio arqueológico aparecido en último número del Journal of the Institute of Archaeology de la Universidad de Tel Aviv.

Los investigadores encontraron restos de cannabis en un altar construido en un templo de Tel Arad, en el desierto del Neguev, y creen que las plantas fueron quemadas deliberadamente para drogar a los fieles que participaban en los rituales aprovechando sus componentes psicoactivos. Documentada en distintos lugares del mundo, esta práctica servía para crear estados de éxtasis, alucinaciones y otros efectos.

Es la primera vez que se constata que rituales de este tipo se llevaban a cabo en Israel en un tiempo tan temprano y los estudiosos conjeturan que una situación parecida debía darse en el Templo judío de Jerusalén en la misma época.

El templo de Tel Arad

La ciudadela de Tel Arad se excavó en los años sesenta del pasado siglo y el santuario está considerado como una réplica similar, aunque en pequeñas dimensiones, al Templo de Jerusalén.

Los templos de la zona de esa época se construyeron según un plano muy parecido que se basaba en un eje oriente-occidente y en los que había un gran patio, una sala de oraciones principal y una estancia pequeña que representaba el sancta sanctorum, es decir el lugar más sagrado del templo, como ocurría en el Templo de Jerusalén.

En el interior del sancta sanctorum de Tel Arad los arqueólogos hallaron una «massebah», o sea una piedra erguida, una circunstancia que ese templo compartía con otros hallados en el Levante y que se usaban para el culto, representando la presencia de la deidad en el santuario. Cerca de la massebah se hallaron dos altares que fueron enterrados deliberadamente antes de que el templo cayera en desuso. Esta circunstancia ha permitido que los arqueólogos hayan podido examinar los restos de las ofrendas que se hicieron en los dos altares.

Ofrendas y cannabis

En los años sesenta los expertos asumieron que los restos en los altares correspondían a incienso o al sacrificio de pequeños animales, pero ahora se han aplicado técnicas científicas más modernas que muestran la existencia de restos de resina de incienso y hachís.

Los restos de cannabis se encontraron en el altar más pequeño, de unos 40 centímetros de altura, donde aparecieron muestras de tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN), que son sustancias que se hallan en el cannabis. Este hallazgo se produjo después de cuatro años de investigación y sorprendió totalmente a los investigadores hasta el punto que al principio pensaron que las muestras se habían contaminado inadvertidamente con otras sustancias. Una segunda prueba realizada en un segundo laboratorio confirmó los resultados.

El cannabis había sido quemado junto con otros residuos hasta alcanzar una temperatura de 150 grados centígrados, necesaria para activar los componentes psicoactivos de la droga. Esto significa que quienes utilizaron el cannabis conocían perfectamente el procedimiento necesario para activar los componentes de la sustancia y no lo quemaron únicamente con fines aromáticos.

Los investigadores creen que en esa época el cannabis no se cultivaba en la zona, por lo que deducen que el templo de Tel Arad tenía que importar la droga desde lejanas tierras a un coste elevado en la forma de resina seca, es decir hachís. Algo similar ocurría con el incienso, que debía importarse desde la península arábiga.

Los estudiosos quieren examinar si el mismo fenómeno de la quema de cannabis se producía en otros lugares de la región, aunque en la Biblia nunca se menciona esta práctica. Hasta ahora se han descubierto unos 50 altares similares a los de Tel Arad que se remontan a la misma época, algunos filisteos. Los estudiosos podrán comprobar así si el uso del cannabis era habitual entre los antiguos israelitas y otros pueblos vecinos. (Sputnik)