Sin marcha atrás transformación de México, proclama López Obrador

México, 16 jun (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proclamó hoy que la transformación de la vida social de México sigue sin marcha atrás y denunció que ahora los potentados son la oposición.

En su conferencia de prensa matutina en el estado de Tlaxala, cercano a Ciudad de México, el mandatario dijo que la oposición está muy molesta porque los ricos ya no mandan ni pueden seguir saqueando el país como hacían hasta ahora, y eso es lo que está sucediendo. Tengo que estar saltando obstáculos y evadiendo acosos, expresó.

Repitió que están muy enojados, pero que entiendan que ganamos la presidencia porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México y acabar con la corrupción, y no vamos a dar ni un paso atrás.

Advirtió que no van a titubear y continuarán hasta que se termina el saqueo. Ahora hay inconformidad porque las empresas de electricidad particulares extranjeras como las españolas no puede seguir el negocio de cobrar precios elevadísimos y cobrando subsidios en un plan en contubernio con autoridades de gobiernos anteriores parea destruir a la empresa pública de México.

Reveló que Hiberdrola sola tiene más de 20 plantas y domina más de la mitad del mercado de la energía eléctrica particular. Pero estamos poniendo orden porque ya no somos tierra de conquista como la época de la colonia y eso los tiene muy molestos. Antes no pagaban impuestos y ya sí. Por eso hay ataques diarios, pero vamos a resistir.

Dijo que el rebrote o escalada de la derecha no debe sorprender y recordó que fue el Partido Acción Nacional (PAN) el que votó en la cámara de diputados contra la pensión a los adultos mayores y a niños con discapacidad, becas a estudiantes de familia de pocos recursos, y la gratuidad de la atención médica y medicamentos porque es su mentalidad conservadora.

Lo que sucede, insistió, es que la gente quiso votar contra ellos y por nosotros para que México llevara a cabo una transformación social profunda y que se acabe la corrupción y es lo que estamos haciendo, expresó al calificar a la derecha de corrupta e hipócrita.