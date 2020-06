Presidente mexicano señala a la española Iberdrola de promover campaña contra su Gobierno

Ciudad de México, 17 jun (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señalo este miércoles a la empresa española Iberdrola, y otras compañías privadas del sector energético, de gozar de «contratos leoninos» contra los intereses del Estado, que serían resultado de actos de corrupción en gobiernos anteriores.

«Tengo información que ellos, Iberdrola, son los que están promoviendo una campaña en medios de comunicación», por su supuesta inconformidad con las medidas que ha asumido la administración en el sector energético a favor de las empresas estatales, dijo López Obrador en un mensaje a periodistas en una gira por el centro del país.

El jefe de Estado dijo que esas empresas consiguieron «contratos leoninos en contra del interés de México y eso ya se acabó».

Iberdrola tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica, que le permiten capacidad de generación con la cual «domina casi la mitad del mercado» de energía eléctrica privada en este país.

En el sector energético privado, «hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares, extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos por la energía eléctrica, se les tenía que pagar hasta subsidios», afirmó el gobernante.

También denunció un «plan en contubernio» con las autoridades de gobiernos anteriores para destruir a la estatal Comisión Federal de Electricidad.

«No vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general, yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, incluso ahora con la pandemia se redujo, porque ya no había límites en el consumo», dijo el mandatario.

Agregó que esa empresa española incorporó a su Consejo de Administración a altos funcionarios del sector energético de gobiernos anteriores.

Por segundo día consecutivo, López Obrador cuestionó que el Congreso de España decidió no investigar un supuesto caso de corrupción en las obras de un tren a La Meca en 2012, que involucraría a Juan Carlos I, quien abdicó el mando por su hijo el rey Felipe VI, y la cobertura de los principales periódicos españoles.

«Se habla de una presunta relación de complicidad y un acto de corrupción y no pasa nada; sin embargo, todo lo que tiene que ver con nosotros (las autoridades mexicanas), que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por (el diario) El País», dijo el presidente.

Finalmente, cuestionó de nuevo a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que «callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos».

López Obrador señaló que además de Iberdrola, otras firmas españolas tenían vínculos con administraciones, como la constructora OHL, la petrolera Repsol, con el fin de evadir impuestos. (Sputnik)