En una entrevista realizada con el medio Axios en el Despacho Oval, Trump no dudo en hablar abiertamente de lo que piensa sobre el autoproclamado presidente, Juan Guaidó, e incluso confesó que «quizá podría pensar» en reunirse personalmente con Nicolás Maduro, quien ya ha manifestado de manera pública su voluntad a conversar con el mandatario estadounidense.

«A Maduro le gustaría reunirse. Y yo nunca me opongo a una reunión, ya sabes, rara vez me opongo a una reunión. Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones. Pero en aquel momento, las he rechazado», señaló Trump.

En un adelanto de la entrevista publicado por el medio estadounidense, Trump dejó ver la poca confianza que tiene en Guaidó, debido a que el político venezolano no ha logrado tomar el control del Gobierno de su país a pesar del fuerte apoyo brindado por EEUU y más de 60 naciones que lo reconocen como el legítimo mandatario.

«Cuando se le preguntó sobre si lamentaba su decisión de seguir el consejo de su exasesor de seguridad nacional John Bolton sobre Guaidó, Trump inicialmente dijo ‘no particularmente’, pero luego señaló: ‘podría haber vivido con él o sin él», publicó Axios.En otra parte de la entrevista, Trump habla directamente del momento en el que decidió reconocer al líder opositor como mandatario: «Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, otras no. Estaba ‘ok’ con eso».

Asimismo, en el adelanto, Axios cita un fragmento del libro La habitación donde sucedió, escrito por el exasesor Bolton, donde revela parte del detrás de cámara de la diplomacia bajo la Administración Trump y los sentimientos privados del mandatario sobre Guaidó.

«Pensaba que Guaidó era ‘débil’, a diferencia de Maduro, que era ‘fuerte’. Para la primavera, Trump calificaba a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de Estados Unidos debería esperar», afirma Bolton en su libro.

Por su parte, Trump describió a Bolton como un «loco» que puede ser el «ser humano más tonto de la Tierra» por apoyar la guerra en Irak en su conversación con Axios. (Sputnik)