Al sur de los Arcos sur

Esa tarde de diciembre, esperando a Carmen me quedé dormido con un libro de Patología Forence en las manos, había estado leyendo toda la mañana. Ella quedó de llegar a eso de las tres, si a las tres porque era la hora en que martes y jueves yo estaba solo en el apartamento, nadie llegaría hasta pasadas las siete. Escuché lejano el timbre, me levanté y fui a abrir.

Carmen siempre estaba bonita, pese a ser mayor seis años que yo, me gustaba, una mujer dedicada a posar para las fotonovelas, tenia dos hijos y se convirtió en amante de un poderoso magnate de los medios de comunicación. La conocí en un juego de fútbol de la universidad y desde entonces pasé a ser el juguete de ella. Con solo veintiún años, la veía como una protectora, y es que en un país extraño una mujer acomodada es un pasaporte a la comodidad. Nos encontrábamos en mi apartamento dos veces por semana, aunque cuando el magnate estaba fuera, frecuentemente ella me recogía y nos íbamos a pasear a la Laguna.

-Buenas tardes, dije, como si de una extraña se tratase. Abrazándome, ella era una mujer con un trayecto inmenso recorrido, me dijo al oído:

-Buenos todo, porque te adoro. Me ruboricé, seguía siendo un muchacho campesino y tímido.

Me dejé abrazar y nos fuimos directo a la recámara que compartía con otro paisano, ahí sin apenas darme cuenta, estaba desnudo con ella, dejándose conducir por esa joven señora, verdadera experta en las artes del amor, lo cual no apreciaba en su total magnitud, algún día la recordaría tal como era. Hicimos el amor dos veces, entonces me quedé adormecido con la almohada abrazada, costumbre que conservaría hasta mi vejez, abrazar la almohada.

Escuché un sonido de golpe, algo que uno escucha cuando un mueble se cae, no asocié el ruido a nada y seguí adormecido.

Ya se veía atardecer y me fui directo al balcón del apartamento, vivíamos en un tercer piso, me quedé mirando hacia el sur, siempre que lo hacía recordaba mi pueblo. Había llegado ya a mitad de la carrera sin mucho esfuerzo, únicamente recordaba mucho mi pueblo, mi familia y mis amistades, pero pronto terminaría esto, quizá dos años más y estaría libre de irme, aunque había llegado a quere esta ciudad como mi segunda patria, deseaba irme a seguir mi vida allá en la tierra que me vio nacer. Carmen demoraba mucho en el baño, se acicalaba y eso significaba que ya estaba satisfecha, tenía el tiempo medido, si demoraba poco seguiríamos amándonos caso contrario era que ya se marchaba. Yo comprendía bien la relación y en realidad sentía que era algo totalmente prohibido para sus gustos, ella estaba muy bien acomodada y él yo me sentía cómodo y sin obligaciones. Realmente ambos compartíamos las necesidades emocionales, lo hacíamos con prudencia y eso nos gustaba a los dos.

Decidi ir a buscar algo para tomar, sentía sed, pero no deseaba más cerveza, Carmen se encargaba de llenar el refrigerador de cervezas cada dos semanas, tomaría café. De pronto miré una silueta sobre el piso del pasillo, acostumbré los ojos a la penumbra del interior, tape mi ojo derecho con el cuenco de la mano, había aprendido ese truco de un carterista amigo, me decía que luego quitas tu mano y el ojo ve mucho mejor en la oscuridad, miré y era Carmen, no se movía, encendí la luz y vi sus ojos desmesuradamente abiertos, busqué pulsos y no los había además la dilatación pupilar mostraba lo que no hubiera querido ver: estaba muerta, deduje que se habría caído y golpeado la cabeza contra la grada del piso.

Pensé en moverla del lugar, pero sentí miedo, quizá traer su ropa y vestirla, pero dudé si sería prudente. ¿Llamaría a la policía? ¿Me creerían? ¿Acaso no sería mejor irme en bus dejando el país rumbo a mi patria? Zamorita lo hizo una vez huyendo de deudas de juego y regreso muchos años después, de él era la idea. No me creerían porque, pensé , soy extranjero. Recordé algunas historias acerca del sistema carcelario local y tratándose de la amante del Señor A, sin duda no saldría vivo de la cárcel, había escuchado historias horribles de ese hombre, se deshacía de quien fuese su enemigo. Realmente sentía que todo giraba a mi derredor, una sensación de vacío en la boca del estómago, la visión de Carmen me causaba dolor, miedo y repulsión. Me senté a su lado, esperaría algún pensamiento que me llevara a una decisión, la huida hacia mi tierra sería inútil, cuando mis compañeros llegaran, sin duda avisarían a la policía y sería retenido en cualquier terminal de bus o tren. ¿Y si la pasaba por el balcón hacia el apartamento vecino? Ahí vivían unos salvadoreños que no estaban por ahora, no los culparían, pensé detalladamente cuántas personas conocían esa relación. No creía que nadie más que Pepe, un paisano que me la presentó, sólo él podría saberlo, además Pepe no sabía que seguíamos viéndonos. Me armé de valor y le coloqué la ropa, cuidando de no tocar ninguna prenda de cuero o vinilo, los zapatos los eché en una bolsa de papel junto a la cartera de ella, luego la llevé hasta el balcón y de ahí la lancé al apartamento de los vecinos, luego salté en calcetines y la arrastré hasta la habitación del Guayo, ahí la coloqué en la cama y me devolví limpiando cualquier rastro, no quise mirarla otra vez y ahí quedó envuelta su cabeza y su cara, no había herida en la cabeza, pensé, pero no intenté realizar una segunda inspección. Me regresé a mi apartamento y limpié todo vestigio de Carmen en el pasillo, el baño y la recámara, me había colocado unos guantes de látex antes de envolver a Carmen, ahora me deshice de ellos, los piqué en pedazos muy pequeños y los fui echando por el retrete, poco a poco para que no se atascaran. Seguro de no dejar ningún rastro, me coloqué una sudadera y unos jeans y salí, bajé las escaleras y me fui hacia la avenida que me llevaría al bulevar de los bares, me senté en el Rincón de Toño Yáñez y pedí un brandy en las rocas, escuchando música se me fueron las horas y al filo de la media noche caminé hacia el apartamento, estaba un poco mareado por los tragos, tomé de más, caminaría para refrescarme. Subí las gradas despacio, deteniéndose adrede en el rellano del tercer piso, escuche queriendo oír algún ruido, no lo conseguí, abrí la puerta de mi apartamento y entré a oscuras, no encendí luces, me dirigí a mi recámara y vi la silueta de mi compañero de habitación, que roncaba plácidamente, me quité la ropa y me acosté. Me di cuenta que amanecía por la luz que entraba por el balcón, me levanté y me fuí a bañar. Me marché a la escuela sin desayunar, sentía molestias por los tragos y el miedo de la víspera. La mente no tuvo descanso durante el día, recordaba cada momento los sucesos de la víspera, pensé en llamar a la casa de Carmen para dejar eso como una coartada, me abstuve, quizá me estuvieran buscando. Regresé al apartamento tarde, no escuché nada y una vez adentro, dos de mis compañeros, paisanos ellos, estaban tomando cerveza, no quise tomar pero me senté con ellos, haciendo acopio de las fuerzas que da el miedo, encendí un cigarrillo y acepté un vaso de cerveza.

-Estás desganado, dijo el Flaco Chavarría, estudiante de arquitectura.

-Si, no se, me cayeron mal unos tragos anoche, pero bueno esta cerveza me entonará el estómago.

Sonó la cerradura del apartamento de los salvadoreños, me quedé en silencio sintiendo que era un sueño, un mal sueño.

-Ya llegó el Guayo, dicho Pancho, el otro compañero de apartamento.

-Si, pensé que se quedarían más tiempo, al final estudia turismo y eso casi no ocupa clases. Dije, automáticamente.

Quedé escuchando los ruidos del apartamento vecino, no escuchaba más que ruido de ventanas abriéndose, luego me llegó el olor a marihuana, ahora si supe que el Guayo estaba ahí en su apartamento.

-Hola, dijo una voz desde el otro lado de la puerta.

Pancho se levantó a abrir, era la voz del Guayo, abrió y estaba ahí sonriendo y fumándose un cigarrillo de marihuana.

-Vieran que se me llevaron el equipo de sonido y un cofre donde guardo mis pocas joyas. ¿Ustedes no han escuchado nada? Además encontré cabello negro de mujer imagino por lo largo, en mi cama y una toalla que no es mía.

-No, aquí no he escuchado nada, pero recuerda que por horas este apartamento queda solo. Dijo el Flaco.

-Bueno, le preguntaré a Benita, quizá ella sepa algo.

Se quedaron en silencio, yo decidido a buscar respuestas le dije al Guayo:

-¿No dejaron huellas en tus ventanas? Si quieres voy contigo a revisar, dije con tono de inocencia.

-Bueno, si quieres me gustaría, nosotros cuando salimos dejamos todos los vidrios limpios y la mesa, eso si dejamos el balcón abierto, en realidad es más barato que se roben algo a que te quiebren un vidrio.

-En ocho años que tengo de vivir aquí, nunca escuché de algún robo. Dijo el Flaco.

-Por eso es extraño. Dijo el Guayo.

Acompañé al Guayo a su apartamento para ver si había algo anormal y no lo vi, al menos a primera vista. Ahí estaba la toalla, era mía, pero hice como que nunca la hubiese visto. Era vieja, la utilizaba para visitas inesperadas, luego la lavaba y la guardaba en el valijero de mi habitación.

-Bueno Guayo, si no vas a llamar a la policía ni te molestes en revisar pistas.

-No lo iba a hacer, tú me diste la idea.

-En realidad si no vendrá la policía no vale la pena.

-Mira, llamar a la policía y que me encuentren la guaca de mota, eso si sería pérdida. Sonrió.

-¿El balcón estaba abierto? Dije mientras me dirigía hacia allá, visualizando cada detalle, miré el piso limpio, la baranda del lado de mi recámara, estaba limpia.

Me fui hacia mi apartamento, viendo todo lo que pudiera, no vi ninguna huella ni algo que hiciera creer que ahí había estado una mujer muerta.

Los días de la universidad regresaron, me sentí mejor porque al no existir cuerpo del delito, no había ligamen alguno, aunque no tuve nada que ver con los hechos, no podía dejar de sentir culpa por haberla sacado de mi habitación y meterla a otro apartamento, yo no sabía del regreso de este salvadoreño, de otro modo no hubiera actuado así por miedo.

Pensé varias veces llamar a Carmen, pero me abstuve, me dio miedo, no sabía qué podía haber sucedido. Era frecuente que la llamara al teléfono de servicio de su casa y ahí la señora Leonor me comunicaba, pero ahora no me atrevía. El amante suyo, el señor A, no era un hombre tan demandante, generalmente viajaba fuera del país o del estado, negocios y placeres, pero rutinariamente viajaba con la esposa. Carmen me dijo un día, compungida, que ella estaba destinada a ser la querida, incluso si él enviudara no se casaría con ella, había un abismo social y en esa época era mayor la necesidad de guardar esa distancia.

Al paso del tiempo pude sentirme más tranquilo, hasta que llegué al apartamento y me encontré un sobre con mi nombre, era su letra, lo habían echado por debajo de la puerta. Con mano temblorosa lo abrí, una escueta nota manuscrita decía, “llámame, hazlo por la mañana”

Quedé asustado, no obstante me sentí aliviado, estaba viva. Esa noche no pude dormir, estaba inquieto, fui agarrando sueño a eso de las cuatro de la mañana, había aprovechado el tiempo para estudiar una materia que era particularmente difícil.

A la mañana siguiente, tomé la decisión de no ir a las primeras clases de la mañana y me fingí enfermo, tendría que salir a llamar pues no teníamos ese lujo burgués, no lo necesitábamos. Fui a la esquina y llamé de un público, me contestó Carmen:

-Hola, ¿cómo has estado?

-Bien, desde que me enteré que no estabas en el apartamento del Guayo.

-Si, la historia es larga…

-¿Qué pasó?

-Mejor te recojo y vamos a algún lugar a desayunar, no sé si te parece Dennis.

-Bueno, iré caminando hacia allá, sin no he llegado me esperas.

Fui al apartamento, recogí un libro y me fui caminando, realmente tres kilómetros, era poco y decidí caminar. Una vez en Dennis me senté en una mesa al fondo, con sillones circulares, más discreto. Carmen llegó, estaba muy bonita, me dio un beso en la mejilla y nos sentamos de frente.

-Creí que estabas muerta y te llevé al apartamento de los salvadoreños…

-¿Que me encontrarán por el olor? Se rió.

-En realidad no sabía que hacer y si estabas muerta ya nada importaba.

-Bueno a eso voy, unos tipos que A había puesto a seguirme, vieron tus malabares para pasar mi cuerpo, entonces, decidieron que si estaba muerta ellos serían ejecutados, lo cual les llevó a buscarme para tirarme allá por la Barranca de Oblatos, subieron al apartamento y me llevaron al carro de ellos y aprovecharon para llevarse lo que hubiera, al ir camino a Oblatos, uno de ellos, el ladronzuelo, vio que me movía, entonces les dijo a los otros dos. El que parecía ser el jefe dijo que si sería mejor matarme y tirarme a la barranca, pero un gordo, el que parecería más buena persona, dijo que él no había sido contratado para matar a nadie y que él me llevaría a la casa de su madre, ahí me pondría bien. Me dejaron en una casa cerca de la terminal de buses nacionales, ahí vive la señora Mencha, una mujer buena, la madre del gordo. Ella cuidó de mi y hasta me buscó un médico, un tal doctor Ronald Alfaro que tenía consultorio por los lados del Hospicio Cabañas, él me vio y dijo que había sido una contusión y que estaría bien en poco tiempo, me asistió varios días, en realidad después supe que era un costarricense que no había pasado del cuarto año y se dedicaba a ejercer sin título* luego le di mi número para pagarle. Le pedí silencio absoluto, que no se enterara A, qué dé suerte andaba por Miami con su esposa. Regresé a mi casa diez días después del día aquel. En realidad nunca me molesté contigo, yo entendía tu posición.

-Nunca hubiera hecho eso de no ser por miedo a tu…, al señor A, pero quiero que sepas que me encuentro muy arrepentido, no imaginas lo que sufrí. Al doctor Alfaro lo conozco muy bien, en efecto ejerce sin título pero es muy competente.

-No, está bien, a propósito recuperé lo que le robaron a tu amigo, él gordo me dijo y le expuse que mejor recoger eso, sino sería peor para ellos. Me los trajo y los llevé conmigo a mi casa.

-No podría devolverlo sin dar una explicación que sería peor que el valor de esas cosas.

-Bueno, se las daré a doña Mencha a espaldas de su hijo, ella sabrá venderlas.

-Creo que es mejor dejar de vernos, si A puso gente a seguirte lo seguirá haciendo, no quiero exponerte a ti ni exponerme yo.

-Pero no quisiera dejar de verte, alquilé un pequeño estudio, un loft, a nombre de mi hermana, está al otro lado de dónde vives, después de Jardines del Bosque, ahí podremos vernos porque queda pegado a una plaza comercial y nadie verá llegar mi auto.

Traté en vano de disuadirla, pero no aceptaba ninguna razón. Decidí aceptar esa manera de tenerme cautivo, quizá no debí haberla buscado, ella era inocente pero me estaba involucrando en algo mucho más oscuro, sentí muy dentro de mi. Me marché a la universidad.

El lunes siguiente quedé de ir al loft que había alquilado, serían las tres de la tarde, de la universidad seguí directo sin pasar a cambiarme, al llega a la parte trasera de la plaza, vi como se aglomeraba la gente, varios carros de policía estaban rodeando el edificio de apartamentos, salió un hombre acompañado de un policía y subió a una limusina negra, luego bajaron un cuerpo envuelto en sábanas y después la policía se marchó, quedaron unos cuantos parroquianos chismeando, ahí escuché confundido entre la masa: Dicen que era la querida del señor A, si, el de la televisora, que la mataron para robarle.

Di media vuelta y me alejé del bullicio, me dirigí a Mulata, una pizzería de una paisana y pedí una pizza de peperoní y una cerveza grande. ¿O sea, esta mujer estaba destinada a morir? No lo sé, todos lo estamos tarde o temprano, pero esta vez yo estaba totalmente al margen del asunto.

(*) Ejercer sin título es una figura jurídica mexicana, significa que quien así ejerce puede tener completados los estudios de medicina y cirugía, pero aún no rinde el examen profesional.