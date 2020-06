Casa Blanca rechaza que Trump fuese informado de presunta colusión entre Rusia y Talibán

Washington, 28 jun (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, no han sido informados sobre unos supuestos lazos entre la inteligencia rusa y los talibanes, declaró el servicio de prensa de la Casa Blanca al comentar una publicación del diario The New York Times (NYT) sobre el tema.

El viernes, NYT publicó un artículo en el que se afirmaba, citando a fuentes de inteligencia de EEUU, que una unidad de inteligencia militar rusa supuestamente ofreció recompensas a radicales vinculados al movimiento Talibán por matar a militares de la coalición liderada por Washington en Afganistán. El medio no presentó ninguna prueba.

«EEUU recibe miles de mensajes de inteligencia al día y todos se someten a un control estricto; aunque la Casa Blanca normalmente no comenta los presuntos datos de inteligencia y las discusiones internas, el director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el asesor de seguridad nacional y el jefe del Estado Mayor pueden confirmar que el presidente y el vicepresidente no han sido informados sobre unos supuestos cazarrecompensas de la inteligencia rusa», dijo la portavoz Kayleigh McEnany en un comunicado.

Añadió que «eso no muestra los méritos de los presuntos datos de inteligencia sino la imprecisión de la historia de The New York Times que insinúa erróneamente que Trump fue informado sobre el asunto».

La Cancillería rusa calificó de «noticias falsas» las especulaciones del diario estadounidense.

A su vez, la Embajada de Rusia en EEUU rechazó la publicación de NYT y llamó a las autoridades de EEUU a reaccionar de manera adecuada a «las acusaciones infundadas y anónimas» contra Rusia.

El propio movimiento radical Talibán también desmintió el contenido del artículo. (Sputnik)