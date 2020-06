Inteligencia de EEUU restó crédito a supuesta colusión entre Rusia y talibanes según Trump

Washington, 29 jun (Sputnik).- La inteligencia restó crédito a los reportes sobre una supuesta colusión entre Rusia y los talibanes dirigida contra EEUU, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Inteligencia acaba de informarme que no consideraron creíble esta información y, por lo tanto, no me informaron a mí ni al @VP [Mike Pence]», publicó Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente opinó que posiblemente es «otro bulo sobre Rusia», para intentar que los republicanos se vean mal.

El viernes, The New York Times (NYT) publicó un artículo en el que se afirmaba, citando fuentes de inteligencia de EEUU pero sin presentar ninguna prueba, que una unidad de inteligencia militar rusa habría ofrecido recompensas a radicales vinculados al movimiento talibán por matar a militares de la coalición liderada por Washington en Afganistán.

Una portavoz de la Casa Blanca aclaró que Trump y Pence no habían sido informados sobre el asunto, contrariamente a lo que insinúa el periódico.

La Embajada de Rusia en Washington rechazó la publicación de NYT y llamó a las autoridades de EEUU a reaccionar de manera adecuada a «las acusaciones infundadas y anónimas». La Cancillería rusa calificó el artículo de «noticia falsa».

También los talibanes desmintieron el contenido del artículo.

Mientras, el diario The Washington Post publicó el domingo que, citando la información reunida en interrogatorios militares, que las recompensas supuestamente ofrecidas por Rusia a los talibanes resultaron en la muerte de múltiples militares estadounidenses. El periódico no especifica el número de estas bajas.

Según la cadena CNN, el 2019 fue para el contingente militar de EEUU en Afganistán el más letal de los últimos cinco años, con 23 efectivos muertos durante las operaciones. Más de 2.400 militares estadounidenses perdieron la vida en Afganistán desde que en 2001 comenzó la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. (Sputnik)