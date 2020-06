República Dominicana sin toque de queda

Santo Domingo, 28 jun (Prensa Latina) La República Dominicana entró este domingo sin toque de queda luego de casi tres meses de estar sometido el país a esa medida de prevención contra la pandemia de la Covid-19.

El confinamiento, aunque no siempre comprendido, permitió al Gobierno mantener un mayor control de la propagación de la enfermedad y contribuyó a que los resultados en el enfrentamiento al virus tuvieran resultados positivos, los cuales permitieron al país avanzar en su reapertura económica.

Según medios de prensa, durante el toque de queda alrededor de 90 mil personas fueron detenidas y multadas y hubo no pocos contratiempos pero sin dudas, fue una acción de contención necesaria y oportuna que para muchos lo mejor hubiera sido mantenerla un poco más.

No obstante, la decisión de finalizar la restricción vino en un momento crítico pues en los últimos días crecieron los infectados y preocupa a las autoridades la saturación en los hospitales que atienden la Covid-19, sobre todo en el Gran Santo Domingo, donde los niveles de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos son altos y crecen.

A partir de este momento queda en manos de la población mantener las medidas de control y evitar a toda costa las aglomeraciones de personas y en lo posible mantenerse en sus casas en horas que no sean de trabajo pues los números no son halagueños y de no atajarse a tiempo, puede dar al traste con la reapertura del país.

La víspera el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, precisó que aunque concluyó el toque de queda, se mantiene el estado de emergencia hasta el día 30 con todas las indicaciones de distanciamiento social y próximamente el Ministerio de Salud Pública informará medidas amparadas en la Ley General de Salud.