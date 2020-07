Cumbre de Comunidad Andina saluda a Guaidó y augura reintegración de Venezuela

La Paz, 8 jul (Sputnik).- El Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) celebró este miércoles la participación del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y auguró el pronto retorno de este país al proceso de integración del cual se apartó hace casi una década.

«La presencia del presidente Guaidó es una ilusión que se hará realidad con el retorno de Venezuela», proclamó el presidente de Colombia, Iván Duque, durante una cumbre regional vía internet en la cual recibió el gobierno pro témpore de la CAN de parte de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez.

El venezolano que desafía al Gobierno presidido por Nicolás Maduro respondió con el anuncio de su «firme decisión» de iniciar de inmediato un proceso de «reincorporación progresiva de Venezuela a la CAN, revirtiendo los pasos dados por el ahora extinto presidente socialista Hugo Chávez.

Democracia y libre comercio

Al encuentro virtual de poco más de dos horas, marcado por condenas al populismo a la par de loas a la democracia y al libre mercado, asistieron también los presidentes de Ecuador, Leín Moreno, y de Perú, Martín Vizcarra, además de ejecutivos de la CAN.

Duque, un duro crítico del gobierno izquierdista venezolano, anunció el retorno del «auténtico bolivarianismo» como fundamento ideológico del proceso andino de integración iniciado en 1969.

Planteó para su gestión anual objetivos como la reincorporación de Venezuela, la consolidación de la democracia, libre comercio, lucha contra la pandemia de covid-19 y formulación de una carta ambiental.

«La presencia hoy del presidente Guaidó es para decirle que lo recibimos de nuevo en esta comunidad que intentó ser fracturada por el chavismo y los neochavistas (…) Estamos en un encuentro multilateral para reiterarle al hermano pueblo de Venezuela que no está solo», dijo el gobernante colombiano.

Retorno gradual

Guaidó agradeció las muestras de simpatía de los cuatro presidentes andinos, afirmando que la integración subregional era un instrumento clave para el desarrollo económico de Venezuela, que según dijo estaba en situación de «vulnerabilidad».

Señaló que coincidía con el criterio de los gobernantes andinos de que «mientras no cese totalmente la usurparción en Venezuela» él como presidente encargado no podía asumir totalmente obligaciones previstas en el Acuerdo de Cartagena, fundacional de la CAN.

«No obstante, es propicio que acordemos inicialmente la incorporación progresiva de Venezuela como miembro pleno de la CAN, y hoy ratificamos ese compromiso en nombre de Venezuela», afirmó.

Venezuela se retiró formalmente de la CAN en 2011 cinco años después de que el presidente Chávez anunciara la ruptura arguyendo «contradicciones irreconciliables acerca de la política exterior».

La decisión, tomada en respuesta al anuncio de Colombia y Perú de negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos al margen de los acuerdos andinos, fue seguida con la incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur, Mercosur. (Sputnik)