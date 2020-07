El CS de la ONU extiende el funcionamiento de un paso humanitario transfronterizo a Siria

ONU, 12 jul (Sputnik).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Bélgica y Alemania que extiende por un año el funcionamiento de un paso transfroterizo humanitario entre Turquía y Siria, anunció el presidente de turno del organismo, el embajador alemán Christoph Heusgen.

«La resolución fue aprobada por 12 miembros del Consejo de Seguridad, tres naciones se abstuvieron», dijo el diplomático germano.

Las tres abstenciones corresponden a Rusia, China y la República Dominicana.

El mecanismo de ayuda humanitaria transfronteriza a Siria ha incluido hasta ahora dos puntos transfronterizos en la frontera sirio-turca, Bab al Hawa y Bab al Salam, cuyo mandato expiró el viernes y requería una renovación mediante la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad.

El organismo no ha logrado aprobar la resolución hasta este sábado debido a un desacuerdo entre las posiciones de Rusia y China, por un lado, y de Bélgica y Alemania, por el otro.

Rusia insistió en autorizar el uso de un solo punto fronterizo, Bab al Hawa, y además exigió que la resolución condenara las sanciones unilaterales contra Siria por agravar la situación humanitaria en el país en el contexto de la pandemia del covid-19.

Bélgica y Alemania, a su vez, abogaron por mantener dos puntos transfronterizos pero finalmente aceptaron prorrogar el mandato de solo uno, Bab al Hawa, por un año, hasta el 10 de julio de 2021.

No obstante, la resolución que propusieron no menciona el impacto de las sanciones antisirias pues Alemania afirma que las restricciones impuestas por la Unión Europea tienen carácter concreto y no afectan a los sirios de a pie.

En este contexto, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, afirmó que la parte rusa «se abstuvo durante la votación debido a estar decepcionada con cómo condujeron todo el proceso los autores de la resolución».

Recordó que Moscú desde el principio había propuesto prolongar el funcionamiento del paso Bab al Hawa como el más importante para suministrar la ayuda humanitaria a Idlib.

«La hipocresía y el doble rasero de nuestros socios occidentales llegaron a un nuevo máximo durante las negociaciones: estaban preparados para hacer peligrar todo el mecanismo transfronterizo solo por excluir del borrador lo relativo a las sanciones unilaterales y el creciente papel de los suministros humanitarios a través de las líneas de contacto», constató Polianski y llamó nuevamente a respetar la soberanía y al Gobierno legítimo sirio.

Asimismo, en el Consejo de Seguridad de la ONU existe un desacuerdo entre la postura de Moscú y Pekín y la de EEUU y naciones europeas respecto al mecanismo de ayuda transfronteriza a Siria como tal.

Rusia insta a desmantelar gradualmente ese mecanismo –concebido desde el principio como provisional– dados los cambios de la situación en Siria, y a suministrar la ayuda humanitaria a través de Damasco.

En enero pasado Moscú y Pekín lograron que se descontinuara el funcionamiento de dos pasos transfronterizos entre Siria y Jordania y Siria e Irak.

Los miembros occidentales del Consejo de Seguridad afirman por su parte que el cierre de los pasos transfronterizos provocará muertes de civiles sirios por la escasez de la ayuda humanitaria.

La representación rusa ante la ONU recordó el viernes que el mecanismo de suministros transfronterizos de la ayuda humanitaria a Siria se estableció en 2014 como una medida urgente, provisional y excepcional.

Según Moscú, «no cabe duda alguna que es una medida que contradice el derecho internacional humanitario y viola la soberanía de Siria».

Aprobado en su momento como una solución de compromiso, el mecanismo tiene varios fallos, entre ellos la insuficiente transparencia, advirtió Rusia al tiempo de volver a insistir en el cierre gradual de ese mecanismo «conforme lo permita la evolución de la situación» en el país árabe. (Sputnik)