Pandemia, medidas

El contagio se desmadró. Había que socar las tuercas. En estos casos no se sabe qué es lo mejor, mas hay cosas concretas que dejan serias dudas. Nos ocupamos de algunas.

Cierre de bancos . No me queda claro que los bancos deban cerrar. Muchos quedaremos a oscuras. La plata es la luz de la vida. Honradamente, eso asusta. Ahorrante asustado, plata retirada. Que no podamos renovar un certificado de ahorro o retirar la plata, en todo o en parte, induce fácilmente a considerar que es mejor planta en mano. De todos modos lo que pagan en intereses no compensa siquiera la pérdida de valor de la moneda.

Prohibición de circular vehículos privados . Esto siempre es cuestionable, pues reduce ingresos al Gobierno. Además, uno, en su carro, no hay forma de contagiarse ni de contagiar. Eso de que se pueda (y no siempre) ir a hacer mandados elementales, suena hasta raro. Nadie puede hacer una lista sensata de lo que puede hacer y sea necesario.

Uno, con un bufete, ni siquiera puede cerrar y podría verse obligado a trasladarse y muchas veces, solo para mencionar un ejemplo concreto.

Entendemos (porque todo es tan interpretable y quedar en manos de la policía para interpretaciones es jodidísimo), que ahora sí está la excepción a la prohibición de circular cuando sea cosa de atender un adulto mayor que casi no se vale por sí mismo, como siempre acaba sucediendo, cuando se vive demasiado. Si sigue este desmadre, ojalá se redacte esta excepción nítidamente. Excepción que era elemental, aunque sobró quien estimara que no lo era.