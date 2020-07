Funcionarios estadounidenses fuerzan la puerta trasera del consulado de China en Houston tras el cierre

Washington, 25 Jul (RT/Sputnik).- Un grupo de hombres que al parecer, eran funcionarios estadounidenses, fueron vistos este viernes forzando la puerta trasera del consulado de China en Houston tras la orden de cierre emitida por el Gobierno de EE.UU, informa Reuters.

El hecho ocurrió tan solo una hora después de que el personal de la sede diplomática abandone las instalaciones que el Gobierno chino ha ocupado durante cuatro décadas.

CHINESE CONSULATE HOUSTON CLOSURE: U.S. Department of State Diplomatic Security along with other law enforcement officials now standing guard after U.S. officials opened the doors up at the former Chinese consulate less than an hour ago. @KPRC2 #CHINA #Consulate pic.twitter.com/3JDitKVj9W

— Mario Diaz (@KPRC2Mario) July 24, 2020